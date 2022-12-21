تمديد فترة التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد حتى 31 الجاري



أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قد أصدر قرارا بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وذلك بناء على رغبته، مع منحه رتبة فريق أول اعتبارا من تاريخ 25 الجاري.



وأشاد الخالد بما قدمه رئيس الأركان من جهود ملموسة وإنجازات كبيرة ساهمت في تطوير الجيش الكويتي خلال فترة خدمته وتوليه رئاسة الأركان العامة للجيش، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.



من جانب آخر، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتمديد فترة التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد حتى 31 الجاري. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري في تصريح صحافي، ان هذه التوجيهات تأتي حرصا من الشيخ طلال الخالد على إتاحة الفرصة لالتحاق أكبر عدد من شباب الكويت بشرف الخدمة العسكرية.