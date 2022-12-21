اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مقر الكونغرس «الكابيتول» بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها لوزارة العدل بتوجيه ما وصفها بـ «اتهامات زائفة» إليه.



وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل»، إن «كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي.. محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري» من الانتخابات الرئاسية المقبلة.



على صعيد آخر، قضت المحكمة الأميركية العليا، بالإبقاء على إجراء يحد من الهجرة ودخول اللاجئين، يسمى «تايتل 42»، فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2020.

وكان من المفترض أن يتوقف العمل بدءا من 21 الجاري بهذا الإجراء الذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا لمنع دخول ملايين المهاجرين غير الشرعيين بمن فيهم طالبو اللجوء إلى الولايات المتحدة.