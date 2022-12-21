ترأس الرئيس السابق ميشال عون اجتماعا للهيئة السياسية للتيار الحر مساء أمس ولأول مرة منذ خروجه من القصر الرئاسي في بعبدا، وذلك في مقر التيار في ميرنا الشالوحي، وحضر الاجتماع نواب التيار ورئيسه جبران باسيل. وخلال الاجتماع، تحدث عون لفترة وجيزة قائلا «أمامنا 3 إلى 4 سنوات «لنتنفس» بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات، وعلينا الحفاظ على خطنا السياسي وعلى المحاسبة».



واضاف عون «الدولة بأكملها بحاجة إلى إعادة بناء، وآسف أن الشعب اللبناني صامت أمام «تشليحه» أمواله، ونحتاج إلى رئيس يتمكن من تحمل الصدمة واكمال الطريق».