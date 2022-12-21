

هادي العنزي



خسر كاظمة أمام الهلال السعودي 92-96 في أولى مواجهات الفريقين مساء أمس الأول، والتي جمعتهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى لدول غرب آسيا في بطولة دوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة «واصل»، كما خسر فريق البشائر العماني من نظيره شباب الأهلي الإماراتي 69-71.



جاءت مواجهة كاظمة والهلال مثيرة وتبادل الفريقان الأفضلية على مدار أشواطها الأربعة، وتمكن الهلال من حسم المباراة لمصلحته في الثواني الأخيرة بفضل تألق لاعبيه المحترفين، والتصويب من خارج القوس (الثلاثيات). إلى ذلك، تقام مباراتان في الدوري العام لكرة السلة، حيث يلتقي في الأولى القرين والشباب في الـ 5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وتتبعها في الـ 7:15 مساء مواجهة صعبة تجمع الجهراء والقادسية على الصالة نفسها.