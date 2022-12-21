أكد رئيس قائمة أبناء نادي اليرموك أحمد الجاركي، أن القائمة جاءت متجانسة وهي بذاتها قائمة توافقية نعتقد أنها ترضي الجميع، مضيفا ان الأندية ليست حكرا على فئة بعينها وحق الترشح للانتخابات مشروع لكل من يرى نفسه أهلا لهذه المسؤولية.



وقال ان هناك رؤية مستقبلية للنادي تشمل تنظيم كل الأمور الإدارية والمالية بالنادي وتهتم بجميع الألعاب بما يضمن تحقيق مراكز متقدمة، وهي من أهم الأولويات للمرحلة القادمة، مشيرا الى أن خطة التطوير ستشمل رؤية متكاملة لتطوير المراحل السنية في جميع الألعاب، موضحا أن نادي اليرموك يعتبر من أفضل الأندية في عدد من الألعاب الفردية كالمبارزة والتنس والاسكواش والكراتيه والسباحة, ودائما ما يحقق الألقاب، لذلك لن نتوقف عند هذا الأمر وسنسعى إلى تطوير هذه الألعاب وباقي الألعاب الفردية.



وتابع الجاركي: اننا كقائمة نعمل لخدمة النادي وصناعة مستقبله ولدينا رؤية شاملة تتناول بأبوابها المختلفة كيفية النهوض بكل لعبة بالنادي. بما يشمل تجاوز العقبات لتطويرها وفق خطة مدروسة، لافتا الى أن الانتخابات المقبلة ستنتج مجلسا عليه أن يكمل عمل المجالس السابقة.



وأضاف: نحرص على الرقي بالنادي قدر استطاعتنا، فهذا الكيان الكبير عشنا فيه أفضل أيام عمرنا، وهو بمنزلة بيتنا الثاني، وسنضع أيدينا بأيدي الجميع من أجل النهوض به وستبقى الانتخابات ليوم واحد وسنكون دائما إخوة متحابين وأهل منطقة واحدة.



وأكد الجاركي على أحقية ترشح كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية وخوض الانتخابات المقبلة، فمن غير المقبول أن يحجر على رأي ونحن في بلد ديموقراطي وسنكون إخوة لا تفرقنا انتخابات، متمنيا من الجميع الابتعاد عن الأمور الشخصية والتفكير في خدمة النادي من أي موقع كان.



وأشار إلى ضرورة المحافظة على تاريخ نادي اليرموك فهو يعتبر جزءا من تاريخ وهوية فيلكا التي عمل أبناؤها على نهوض وتطوير النادي، لذلك علينا أن نكون يدا واحدة هدفها لم شمل أسرة النادي.



وتمنى الجاركي من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وضع اسم وتاريخ النادي نصب أعينهم، قائلا «نبقى كلنا إخوة وسنقول للفائز مبروك ولا نعتبر من لم يحالفه الحظ خاسرا لأن الجميع جاء من أجل خدمة النادي ولا شيء غيره».