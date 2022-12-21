

ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم مباريات الجولة ١١ لدوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة يستضيف فيها الكويت المتصدر بـ21 نقطة التضامن برصيد 12 نقطة، ويسعى الأبيض إلى تعزيز صدارته التي ينفرد بها حتى لو تعرض للخسارة اليوم بعدما لعبت النتائج لصالحه وهو الأوفر حظا لخطف نقاط اليوم لتكامل خطوطه ووفرة لاعبيه الجاهزين، وقد حقق الابيض فوزه الأول بقيادة مدربه البحريني علي عاشور بعد تغلبه على الجهراء بثلاثية في الجولة الماضية، والذي أجرى تغييرات على تشكيلته مكنته من الفوز، أما التضامن فقد تمكن من السالمية في الجولة الماضية وفاز عليه بهدف وكان في امس الحاجة للنقاط الثلاث التي ابعدته عن المراكز المتأخرة، وعليه أن يثبت اليوم ان فوزه كان مستحقا ويخرج بنتيجة طيبة أمام المتصدر.