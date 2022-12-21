مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء ساندي سيدونوفسكى، عن سعادته بفوز فريقه على كاظمة 3-1 ضمن الجولة 11 لدوري زين الممتاز. وقال عقب المباراة ان فريقه قدم شوطا اول بامتياز ونجح في التسجيل على فريق قوي ومنافس على الصدارة.



وأضاف ساندي انه من الطبيعي ان نتراجع الى الخلف في الشوط الثاني واللعب على الكرات المرتدة للحفاظ على النتيجة والخروج بنقاط المباراة المهمة لنا خصوصا اننا لعبنا المباراة بعد خسارة من الكويت بالجولة الماضية، وهدفنا البقاء ضمن الستة الكبار مع نهاية القسم الثاني، مشيرا الى ان فترة التوقف ستشهد الكثير من عمليات اعادة التأهيل والبناء للفريق مجددا.



من جانبه، أبدى مدرب فريق كاظمة، الروماني إيلي ستان، أسفه للهزيمة التي تلقاها على يد الجهراء، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: ان ظروف المباراة لعبت دورا كبيرا في الهزيمة بسبب الغيابات للاصابة والإيقاف، بالاضافة الى أن «البرتقالي» بدأ المباراة متأخرا بهدف وهو ما جعلنا تحت الضغط.



وأضاف: «لا أحب الأعذار، لكن كان لدينا العديد من الغيابات في الخطوط الثلاثة، وغياب حمد حربي كان مؤثرا وهو دائما ما يمنحنا التوازن في خط الوسط، وهذا الأمر تسبب في فراغات كبيرة بين الخطوط، بالإضافة الى غياب المدافع السويدي ميشيل ميلاد، ومن عوض الغائبين كان ينقصه الاستمرارية ولا يلامون».