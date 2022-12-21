أعلنت الممثلة أمبير هيرد الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير التي تتواجه بها مع جوني ديب أمام المحاكم الأميركية، وافقت بموجبه على دفع مليون دولار لزوجها السابق.



وكتبت النجمة على إنستغرام «بعد تفكير طويل، اتخذت القرار الصعب بإبرام اتفاق»، من دون أن تحدد الشروط المالية.



وكانت الممثلة البالغة 36 عاما قد تقدمت بطلب استئناف الحكم الصادر في حقها في يونيو والذي نص على ضرورة أن تدفع 10 ملايين دولار لنجم فيلم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» الذي حكم عليه أيضا بأن يدفع لها مليوني دولار.



وأضافت الممثلة «لقد اتخذت هذا القرار بعد أن فقدت الثقة في نظام العدالة الأميركي، حيث كانت شهادتي العلنية بمنزلة موضوع للتسلية وأعطت وسائل التواصل الاجتماعي مادة للتداول».



ورحب فريق الدفاع عن جوني ديب (59 عاما) بإبرام هذه الاتفاقية الاثنين.



وقال المحاميان بنجامين تشيو وكاميي فاسكيز «يسعدنا رسميا إغلاق هذا الفصل المؤلم لديب الذي أوضح خلال هذا المسار أن أولويته هي الكشف عن الحقيقة».



وأشار المحاميان إلى أن «القرار الصادر بالإجماع عن هيئة المحلفين والحكم الناتج عنه لصالح ديب ضد هيرد لايزالان ساريي المفعول».



وأضافا أن «دفع مليون دولار - الذي تعهد ديب بالتبرع به للجمعيات الخيرية، وهو ما سيفعله بالفعل - يوضح أن هيرد تقر بخلاصات» العدالة.