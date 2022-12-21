منصور السلطان



استطاع رجال الإنقاذ التابعون لقوة الاطفاء العام إنقاذ فتاة حاولت الانتحار عن طريق القاء نفسها من فوق جسر جابر في البحر.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر لـ «الأنباء» فإن بلاغا ورد لغرفة عمليات الداخلية يفيد بأن فتاة أوقفت سيارتها فوق جسر جابر ثم نزلت منها وألقت بنفسها في البحر.

وأضاف: على الفور توجه رجال الانقاذ البحري التابعون لقوة الإطفاء العام إلى موقع البلاغ مستخدمين الزوارق والغواصين وبعد بحث استمر نحو ربع ساعة في البحر تم انتشالها وهي تصارع الامواج، ليتم إنقاذها ونقلها إلى سطح الجسر ومن ثم تسليمها الى فنيي الطوارئ الطبية والتوجه بها الى مستشفى الصباح حيث أدخلت غرفة العناية المركزة.