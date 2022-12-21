محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة عقدين لصيانة مصفاة ميناء عبدالله، ويتعلق العقد الأول بخدمات الصيانة الميكانيكية في المصفاة، والمتوقع أن تتراوح قيمته بين 50 و80 مليون دولار، وتبلغ قيمة الكفالة الأولية للمشروع مليون دينار (3.2 ملايين دولار)، وفقا لوثائق نشرها الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت.



ويشير حجم التأمين الأولي إلى أن هذا العقد يجب أن يكون ذا قيمة أعلى من العقود المماثلة التي تم طرحها مؤخرا، وفقا لمصادر صناعية.



وقال أحد المصادر «ان من المفهوم ان مدة عقد الصيانة المذكور ستبلغ خمس سنوات، ويحتمل أن تتراوح قيمته بين 50 و80 مليون دولار».



وقد حددت الشركة 17 يناير 2023 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات بشأن هذا العقد. ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاءات في 28 ديسمبر الجاري.



أما العقد الثاني فيتعلق بأعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الحريق في مصفاة ميناء عبدالله. ويتوقع أن تكون قيمة هذا العقد أقل وأن تكون قيمة الضمان الأولي الخاص به 220 ألف دينار (717 ألف دولار)، ومن المقرر ان يمتد سريان مفعوله لمدة 90 يوما.



اما الموعد النهائي لتقديم العطاء لهذا العقد فيصادف يوم 22 يناير 2023، فيما ستعقد الشركة اجتماعا قبل تقديم العطاءات في 3 يناير 2023.



تجدر الاشارة الى انه تمت اعادة تأهيل مصفاة ميناء عبدالله في الكويت كجزء من مشروع الوقود النظيف المقدرة تكلفته بحوالي 16 مليار دولار.



وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد بدأت في سبتمبر 2021 بتشغيل الوحدات النهائية لمشروع الوقود النظيف. وعمل المشروع على دمج وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.



وقد ارتفعت الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله منذ ذلك الحين إلى 454 ألف برميل يوميا، والى 346 ألف برميل يوميا في مصفاة ميناء الأحمدي.