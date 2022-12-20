بيروت - بولين فاضل

بعد سنتين من الغياب عن الكتابة والتمثيل ، اختار طارق سويد مشاركة الناس بأسباب هذا الغياب، كاشفاً أنه وبعد نجاحات متتالية في عام 2020 وجد فجأة أن صحّته تخونه جسدياً ونفسياً ، فقرّر أن يحارب من دون أن يعرف أن الحرب ستكون شرسة حتى بلغ مرحلة ما عاد فيها قادراً على تحمّل أمراض المناعة الذاتية التي تنهشه، فيما نفسيته " بالأرض". ويقول طارق إن حلمه صار أن يعود ويقف على رجليه، مؤكداً أنه سيعود كذلك وسيعود أقوى لأن الاستسلام ليس خياره . وقد لقيت مصارحة طارق الكثير من الثناء والحب من زملاء ومتابعين عبر مواقع التواصل، وكان هناك إجماع على أنه راجع أقوى .