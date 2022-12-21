حنان عبد المعبود
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الحادية عشر مـن (N2) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (338) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 22/7/2003.
وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 22/12/2022 25/12/2022 ، توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 26/12/2022، إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 28/12/ 2022.
وناشدت المؤسسة في بيان لها المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 26/12/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
والأسماء جاءت كالتالي:
0001 مشارى على جاسم المسباح
0002 محمد عبدالكريم سلطان العدوانى
0003 مبارك فالح مطلق السبيعي
0004 علي راشد حمد الهران
0005 علي محمد خليف باجي
0006 صقر عبدالله سعد العدوانى
0007 مبارك حبيب مبرد الفضلي
0008 ياسر راشد سعود ماطر
0009 نواف احمد بديوي الفهد
0010 خالد نهار ثامر مرزوق
0011 بدر سالم حسن العازمي
0012 فايز فلاح ضاحى الرشيدى
0013 حمود علي حمود الشحومى
0014 مبارك فهد شبيب العجمى
0015 بدر ماثل مثيب العتيبي
0016 مسفر فهد سالم الحيان
0017 نواف كامل مجبل العنزى
0018 على مالك على المسرى
0019 حمدان هادى مسفر العجمي
0020 احمد عبدالله احمد الكندري
0021 ثامر يوسف خلف الحماد
0022 سالم جاسم محمد الشهاب
0023 فيصل جاسم شرهان مجيد
0024 عادل ماجد عوض المطيرى
0025 عبدالمالك عوض عواض الرشيدي
0026 على مناحى مفرح السبيعى
0027 عادل لافي محمد العميري العازمي
0028 يوسف عبدالله مبارك العازمي
0029 فيصل لافى خلف البطحاني العازمى
0030 عبدالله سعود عبدالله المطيرى
0031 خالد عامر هلال المطيري
0032 عايض حسين عايض المطيرى
0033 عبدالعزيز على فليح المطيري
0034 زياد فؤاد نجم عبدالله
0035 محمد نقا معاشي السعيدي
0036 فراس حسين احمد القطان
0037 فلاح رفاع لافى المطيرى
0038 هاني عباس محمد عباس
0039 غانم قبلان مهنا العتيبي
0040 عادل محمد احمد حسن الكندري
0041 محمد عبد الله غانم الغانم
0042 حسن علي مطلق الديحاني
0043 خالد عواد خمخيم العازمي
0044 خالد سالم محمد الحضينه
0045 علي عبدالهادي محمد المري
0046 ايمن عبدالصمد عبدالله الشطى
0047 فهد فالح خصيوي العتيبي
0049 سليم محمد لطيف علي مراد
0050 فهيد خلف سعد الجويسرى
0051 شلعان راشد شلعان العجمي
0052 احمد نافع طراد الدلماني
0053 سلطان عوض مزيد المطيري
0054 وليد خالد رجا البغيلى
0055 باجد فهد قراش العتيبي
0056 مشارى ضيف الله ابريك العتيبي
0057 عبدالله سالم خليل الرامزى
0058 مبارك سعد فالح بن خضيرالمطيري
0059 ناصر مسفر سعد الدوسرى
0060 علي حيدر عباس حيدر
0061 عبدالله فهد عبدالله الاسود
0062 اسامه محمد عبدالنبى مندنى
0063 محمد عنيزان ناصر العجمي
0064 محمد احمد محمد بودي
0065 شبيب عسيلان شبيب الخالدى
0066 وليد صقر حمد الغانم
0067 سعود محمد سلمان الحربي
0068 جابر على حسن زاده ووالدته
0069 مشعل مشلح عبدى العازمى
0070 عادل محمد سعد العازمى
0071 نادر مانع حسين العجمى
0072 محمد حمدان سوعان العنزى
0073 فارس صالح حسن الرمضان
0074 نواف تيسير عبدالله المطوع
0075 حسين سمير حسين بوقماز
0076 حسين مالك حسين على
0077 احمد جهز عياد الرشيدى
0078 ناصر مطلق مهنا الرشيدى
0079 خالد عبدالعزيز مسعود الحمدان
0080 بدر محمد حمد الوسمى شنيتر
0081 غانم رشيد سليم العنزي
0082 فهيد مسعود فهيد العجمي
0083 ماجد حمد ابداح الهاجرى
0084 حمدان حمود حمدان الرشيدي
0085 زامل محمد عامر الزامل
0086 احمد هزاع فراج الرشيدي
0087 راضى تاجر دخين العنزي
0088 خالد سعد فالح الرشيدي
0089 مبارك نصار سعيد العازمى
0090 جمعان حنيف جابر العتيبى
0091 يعقوب مالك حسين على
0092 بدر سعود احمد الحجى
0093 بدر محمد حسن العبدالله
0094 جرمان دغيم مجعد الرشيدى
0095 يوسف عبدالله عايض العازمي
0096 عذاب سالم ناصر مبارك
0097 عوض دهام حمود محمد الرشيدي
0098 فارس عبدالله غازي الهضيبان
0099 عبدالله حثلين سبعان العجمي
0100 محمد على احمد القابندي
0101 راجي رجا فلاح العازمي
0102 باسل علي مبارك المجمد
0103 فيصل سعد عيسى النوفل
0104 حمد على احمد الكنكوني
0105 سلمان حبيب على الزيدي
0106 فهد ناصر عبدالله السبيعي
0107 بدر مطلق سند المطيري
0108 رياض عجيل تركي الخالدي
0109 محمد سفر مريخان الديحاني
0110 ناصر جابر محمد العجمي
0111 محمد مبخوت فهاد العجمي
0112 عادل صالح سعود الشحومي العازمي
0113 عبدالله حربى غازى الحربى
0114 فلاح مسفر حسن العجمى
0115 محمد محمود خلف الطويل
0116 عبدالله فهد محمد بن حسين
0117 سعود مبارك سعود العويهان العنزي
0118 محمد مليح علي العازمي
0119 عبدالرحمن محمد على الهويدى
0120 طلال عبدالله مطر العنزي
0121 عايد محمد مجبل الرشيدي
0122 على عبدالله حمد جدعان
0123 سيد حسين مرتضي سيد حسين السيد ابراهيم
0124 شهاب عبدالله احمد جوهر
0125 مشبب على شبيب العجمى
0126 ناصر سعد دغيم العازمى
0127 عدنان يوسف مختار اشكنانى
0128 نواف شريده عتيج العازمي
0129 مساعد عبدالعالي سمير هندال
0130 محمد جرمان محمد العجمي
0131 عبدالعزيز خليف سالم الغريب العازمي
0132 ناصر فالح بداح العازمي
0133 جراح جاسم محمد العدوانى
0134 عبدالعزيز ثويني دهش الفضلي
0135 باسل هلال جزاع العتيبي
0136 حمد محمد شلوان الشلوان
0137 ناصر مرزوق محمد العازمي
0138 عبدالله باسم محمد عبدالله الرباح
0139 قاسم غانم عبدالله خلف
0140 عادل زويد صالح العازمي
0141 فلاح فهد مطلق الرشيدي
0142 علي محمد سعد العتيبي
0143 ناصر على هاضل الجلاوي
0144 محمد احمد حسين الوثيقي
0145 هشام حمد احمد الحداد
0146 مسفر ظافر محمد العجمي
0147 منصور صالح على العجمى
0148 عادل سالم على الخليفى
0149 عادل سعد مبارك العازمي
0150 سعد حمد جابر العجمى
0151 عبدالله نهار ملبس الفضلي
0152 احمد خلف طويرش رجعان
0153 حسين ناصر علي العجمى
0154 عبدالهادى محمد عبدالله العنزى
0155 عبدالله سعيد فهد القحطانى
0156 فلاح حثلين سبعان العجمى
0157 مشعل سليمان عبدالله هادي
0158 محمد مبارك عبدالكريم ملا عواد
0159 فارس حميد بهلول
0160 خالد راشد عبدالرحمن الوعلان
0161 محمد عثمان محمد الرقيعى
0162 هادى مهدى حسين فيصل
0163 عبدالله حسين سعيد العجمي
0164 بدر مطلق مشعل ضيف الله
0165 خالد هجاج راشد العازمي
0166 عبدالله رفاعي سعد العازمي
0167 عبيد مناحي حمد العجمي
0168 وليد خالد مرزوق الدلح
0169 سعيد عبدالله سعيد الهاجرى
0170 سعد مهدي رماح القحطاني
0171 جابر مبارك علي العبيد
0172 خالد سعد مبارك ارشيد
0173 ضيف الله عبدالله بجاد الديحاني
0174 جهز بندر ابراهيم العتيبي
0175 وسميه محمد مبارك السنافي
0176 عبدالله حسن احمد البلوشى
0177 جمال معلث عوض الرشيدي
0178 شافى عوض ضيدان الرشيدي
0179 بدر حسن حسين حسن
0180 مشارى عبد الله قطيم الشلاحى
0181 خالد عيد فالح بن قريعيط
0182 فهد حامد فهد المضيان
0183 نواف عبيد سويد الزبديه الرشيدي
0184 انور مروح لافى العازمي
0185 احمد نجيب ابراهيم الابراهيم
0186 عبدالعزيز ناصر مطلق المطيري
0187 عبدالعزيز سعد منصور ريحان
0188 بندر عوين عواد العنزي
0189 علي مهدي حسين فيصل
0190 فرحان صالح عوض بشير الشمري
0191 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين
0192 عبدالله حمود رجا الرشيدي
0193 انور عباس حبيب المناور
0194 حمد نهار فلاح العتيبي
0195 يوسف محمد سالم الحاي
0196 راشد سالم ناصر العجمي
0197 عبداللطيف جاسم راضي مجرن
0198 خليفه عبد العزيز خليفه العسعوسى
0199 صالح مهدى صالح العنزى
0200 عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري
0201 ثامر على سلمان العصيمي
0202 محمد حبيب حسين ابل
0203 خالد عبدالله حسن علي
0204 احمد صحن مرزوق الهاجري
0205 خالد احمد عبدالرحمن الطبطبائى
0206 مشعل عبدالله فهيد الحريتي
0207 عايض شداد هليل بداح المطيري
0208 فهيد على فهيد الهاجرى
0209 فيصل ابراهيم نصار الشمري
0210 مشعل فالح مناور العازمي
0211 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد
0212 محمد خليف تركي الشمرى
0213 على حسن محمود حسن
0214 عبدالله حمد عبدالله العتال
0215 طلال ناشى غنام العازمي
0216 احمد فالح سالم الحجيلان
0217 سامي عبدالعزيز عيسى البشير
0218 عماد باسم محمد البصيرى
0219 رياض حاتم محمد الخالدى
0220 محمد طالب حمد المري
0221 محمد سالم صالح العطار
0222 يوسف فرج ماوي المطيري
0223 عبدالله فهد محمد العجمي
0224 نادر جاسم جاسب القلاف
0225 فيصل وليد دخيل الحقان
0226 مشارى بنيان محمد المطيرى
0227 بشار عبدالله محمد العبدالهادي
0228 فهد سالم دويهيس العازمي
0229 بدر احمد حسين علي
0230 بدر سمير صالح السعيد
0231 غنيم سعد فجرى العازمى
0232 محمد مزعل عوض مناور
0233 سالم فدغوش ناصر الهاجري
0234 فهد محمد مسفر العتيبي
0235 محمد عبدالله نادر العجمي
0236 محمد عبدالحميد عبدالمحسن الموسي
0237 جاسم محمد فاضل جاسم
0238 بدر ناصر مبارك المطيري
0239 مشارى مهنا غازى المطيرى
0240 ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي
0241 مطلق محمد جمل العتيبى
0242 عيسى عزوز غازى الرشيدى
0243 فهد مقبل رجا العازمى
0244 فلاح هويدي مطلق الرشيدي
0245 بدر حمود مرزوق المطيري
0246 شافي محمد زيد الديحاني
0247 فالح فهد ناصر الزعبي
0248 فيصل مفلح عماش الجارد
0249 عادل مجبل سليمان الغريبه
0250 بنيان عبدالله سعود العجمى
0251 احمد جاسم محمد الباطني
0252 طالب عبدالقادر طالب الكندري
0253 مشعل مرزوق عويتان العازمى
0254 ناصر بدر بندر الديحاني
0255 وليد راشد سطام الخمسان
0256 عادل حسن صالح القطان
0257 محمد عبدالله حسن العتيبي
0258 عبدالله علي قاسم علي
0259 احمد شهاب احمد السلمان
0260 طارق محمد ابراهيم النهام
0261 علي سعد خلف الحربي
0262 مبارك مرزوق سلمان
0263 مهند حسن رمضان السعيدي
0264 فيصل غريب محمد العجمي
0265 محمد ذعار عشوى مريبد
0266 حمد حمود عوض الرشيدى
0267 ناصر مسفر محسن العجمي
0268 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان
0269 مبارك بندر قنوان المطيري
0270 سعود معيوف خالد السعيدي
0271 فيصل محمد فهيد الدوسري
0272 شافى محمد راشد الهاجرى
0273 محمد ناصر محمد المري
0274 وليد نصار محمد العدواني
0275 احمد عيسي احمد اليعقوب
0276 عادل حمود سالم سليمان
0277 جاسم محمد هادى العازمي
0278 ناصر عبدالعزيز صالح العسعوسي
0279 مبارك مسفر محمد الهاجرى
0280 فيصل احمد مفرح العازمي
0281 احمد عبيد سويد الرشيدي
0282 خالد فالح مبارك الشمالي
0283 عادل مطلق جريد شداد المطيري
0284 احمد حاجي محمود عبدالله
0285 عادل عبدالله ضويحى المطيري
0286 بدر ناصر عبدالرزاق يوسف
0287 جابر سالم مهدى العجمي
0288 عبدالله سعد ظاهر العازمي
0289 عبدالرزاق احمد محمد المصيجر
0290 ناصر مرداس سعد البصمان
0291 احمد سالم مهنا السحيب
0292 منير سالم عبدالهادي الحشار
0293 بدر صباح شريده العازمى
0294 بسام محمد طالب وحيدى
0295 عبد الله دليم رفاعى المطيرى
0296 عبد الله حمد عبد الله العجمى
0297 خالد سعد سعود المطيري
0298 يحيى رضا عبدالله العلي
0299 سامى مهدى جعيدان الحبيني
0300 مشعل صقر مبارك السليمان
0301 حمد مزيد مسعود العازمي
0302 نايف شداد مرزوق المطيري
0303 محمود شاكر حنون الشمري
0304 عبدالله محمد عوض الرشيدى
0305 عيسى حسن مسلم الرشيدى
0306 عادل هادى كاظم الفضلى
0307 فاضل حاجي غلوم النداف
0308 قبلان جمعان سالم الدوسري
0309 نواف مخلد مرزوق العازمي
0310 نواف عبدالله عبدالله عبدالكريم
0311 نايف مخلد مرزوق العازمى
0312 سعود جزاء فلاح العازمى
0313 بدر ناصر مصلح المطيري
0314 نايف منصور قنور منصور
0315 عادل محمد عبدالله الزامل
0316 احمد مرزوق عامر العجمى
0317 مشارى فهد ناصر العازمى
0318 ناصر سليمان صالح الخرجى
0319 خالد عايض مبارك العبيدان
0320 نواف ناصر سعد علاج
0321 فهد عوض فالح راعي الفحماء
0322 بدر عبيد سلوم الشمري
0323 حسن داود عبدالكريم رمضان
0324 عبدالله جاسم محمد الخضر
0325 فيصل عبدالله غيت اليوسف
0326 مبارك خلف نايف الرشيدي
0327 مطلق مجبل عايض الرشيدي
0328 عيسي عبدالجليل محمد البحري
0329 فاضل عبدالمجيد عاشور عبدالطيف
0330 جمال متروك ساير العتيبي
0331 احمد عبدالله فهد الماص
0332 عيسى بدر جاسم الوزان
0333 خالد مرزوق عوض ابا القلوب
0334 سلطان حسين علي العنزي
0335 عواض عجب عبدالله المطيري
0336 عبدالله رشيد مرشد الرشيدي
0337 فايز عوض سحم الرشيدي
0338 احمد حمزه عباس دشتى