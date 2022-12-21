حنان عبد المعبود

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الحادية عشر مـن (N2) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على (338) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 22/7/2003.

وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 22/12/2022 25/12/2022 ، توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 26/12/2022، إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 28/12/ 2022.

وناشدت المؤسسة في بيان لها المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 26/12/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

والأسماء جاءت كالتالي:

​0001 مشارى على جاسم المسباح

0002 محمد عبدالكريم سلطان العدوانى

0003 مبارك فالح مطلق السبيعي

0004 علي راشد حمد الهران

0005 علي محمد خليف باجي

0006 صقر عبدالله سعد العدوانى

0007 مبارك حبيب مبرد الفضلي

0008 ياسر راشد سعود ماطر

0009 نواف احمد بديوي الفهد

0010 خالد نهار ثامر مرزوق

0011 بدر سالم حسن العازمي

0012 فايز فلاح ضاحى الرشيدى

0013 حمود علي حمود الشحومى

0014 مبارك فهد شبيب العجمى

0015 بدر ماثل مثيب العتيبي

0016 مسفر فهد سالم الحيان

0017 نواف كامل مجبل العنزى

0018 على مالك على المسرى

0019 حمدان هادى مسفر العجمي

0020 احمد عبدالله احمد الكندري

0021 ثامر يوسف خلف الحماد

0022 سالم جاسم محمد الشهاب

0023 فيصل جاسم شرهان مجيد

0024 عادل ماجد عوض المطيرى

0025 عبدالمالك عوض عواض الرشيدي

0026 على مناحى مفرح السبيعى

0027 عادل لافي محمد العميري العازمي

0028 يوسف عبدالله مبارك العازمي

0029 فيصل لافى خلف البطحاني العازمى

0030 عبدالله سعود عبدالله المطيرى

0031 خالد عامر هلال المطيري

0032 عايض حسين عايض المطيرى

0033 عبدالعزيز على فليح المطيري

0034 زياد فؤاد نجم عبدالله

0035 محمد نقا معاشي السعيدي

0036 فراس حسين احمد القطان

0037 فلاح رفاع لافى المطيرى

0038 هاني عباس محمد عباس

0039 غانم قبلان مهنا العتيبي

0040 عادل محمد احمد حسن الكندري

0041 محمد عبد الله غانم الغانم

0042 حسن علي مطلق الديحاني

0043 خالد عواد خمخيم العازمي

0044 خالد سالم محمد الحضينه

0045 علي عبدالهادي محمد المري

0046 ايمن عبدالصمد عبدالله الشطى

0047 فهد فالح خصيوي العتيبي

0049 سليم محمد لطيف علي مراد

0050 فهيد خلف سعد الجويسرى

0051 شلعان راشد شلعان العجمي

0052 احمد نافع طراد الدلماني

0053 سلطان عوض مزيد المطيري

0054 وليد خالد رجا البغيلى

0055 باجد فهد قراش العتيبي

0056 مشارى ضيف الله ابريك العتيبي

0057 عبدالله سالم خليل الرامزى

0058 مبارك سعد فالح بن خضيرالمطيري

0059 ناصر مسفر سعد الدوسرى

0060 علي حيدر عباس حيدر

0061 عبدالله فهد عبدالله الاسود

0062 اسامه محمد عبدالنبى مندنى

0063 محمد عنيزان ناصر العجمي

0064 محمد احمد محمد بودي

0065 شبيب عسيلان شبيب الخالدى

0066 وليد صقر حمد الغانم

0067 سعود محمد سلمان الحربي

0068 جابر على حسن زاده ووالدته

0069 مشعل مشلح عبدى العازمى

0070 عادل محمد سعد العازمى

0071 نادر مانع حسين العجمى

0072 محمد حمدان سوعان العنزى

0073 فارس صالح حسن الرمضان

0074 نواف تيسير عبدالله المطوع

0075 حسين سمير حسين بوقماز

0076 حسين مالك حسين على

0077 احمد جهز عياد الرشيدى

0078 ناصر مطلق مهنا الرشيدى

0079 خالد عبدالعزيز مسعود الحمدان

0080 بدر محمد حمد الوسمى شنيتر

0081 غانم رشيد سليم العنزي

0082 فهيد مسعود فهيد العجمي

0083 ماجد حمد ابداح الهاجرى

0084 حمدان حمود حمدان الرشيدي

0085 زامل محمد عامر الزامل

0086 احمد هزاع فراج الرشيدي

0087 راضى تاجر دخين العنزي

0088 خالد سعد فالح الرشيدي

0089 مبارك نصار سعيد العازمى

0090 جمعان حنيف جابر العتيبى

0091 يعقوب مالك حسين على

0092 بدر سعود احمد الحجى

0093 بدر محمد حسن العبدالله

0094 جرمان دغيم مجعد الرشيدى

0095 يوسف عبدالله عايض العازمي

0096 عذاب سالم ناصر مبارك

0097 عوض دهام حمود محمد الرشيدي

0098 فارس عبدالله غازي الهضيبان

0099 عبدالله حثلين سبعان العجمي

0100 محمد على احمد القابندي

0101 راجي رجا فلاح العازمي

0102 باسل علي مبارك المجمد

0103 فيصل سعد عيسى النوفل

0104 حمد على احمد الكنكوني

0105 سلمان حبيب على الزيدي

0106 فهد ناصر عبدالله السبيعي

0107 بدر مطلق سند المطيري

0108 رياض عجيل تركي الخالدي

0109 محمد سفر مريخان الديحاني

0110 ناصر جابر محمد العجمي

0111 محمد مبخوت فهاد العجمي

0112 عادل صالح سعود الشحومي العازمي

0113 عبدالله حربى غازى الحربى

0114 فلاح مسفر حسن العجمى

0115 محمد محمود خلف الطويل

0116 عبدالله فهد محمد بن حسين

0117 سعود مبارك سعود العويهان العنزي

0118 محمد مليح علي العازمي

0119 عبدالرحمن محمد على الهويدى

0120 طلال عبدالله مطر العنزي

0121 عايد محمد مجبل الرشيدي

0122 على عبدالله حمد جدعان

0123 سيد حسين مرتضي سيد حسين السيد ابراهيم

0124 شهاب عبدالله احمد جوهر

0125 مشبب على شبيب العجمى

0126 ناصر سعد دغيم العازمى

0127 عدنان يوسف مختار اشكنانى

0128 نواف شريده عتيج العازمي

0129 مساعد عبدالعالي سمير هندال

0130 محمد جرمان محمد العجمي

0131 عبدالعزيز خليف سالم الغريب العازمي

0132 ناصر فالح بداح العازمي

0133 جراح جاسم محمد العدوانى

0134 عبدالعزيز ثويني دهش الفضلي

0135 باسل هلال جزاع العتيبي

0136 حمد محمد شلوان الشلوان

0137 ناصر مرزوق محمد العازمي

0138 عبدالله باسم محمد عبدالله الرباح

0139 قاسم غانم عبدالله خلف

0140 عادل زويد صالح العازمي

0141 فلاح فهد مطلق الرشيدي

0142 علي محمد سعد العتيبي

0143 ناصر على هاضل الجلاوي

0144 محمد احمد حسين الوثيقي

0145 هشام حمد احمد الحداد

0146 مسفر ظافر محمد العجمي

0147 منصور صالح على العجمى

0148 عادل سالم على الخليفى

0149 عادل سعد مبارك العازمي

0150 سعد حمد جابر العجمى

0151 عبدالله نهار ملبس الفضلي

0152 احمد خلف طويرش رجعان

0153 حسين ناصر علي العجمى

0154 عبدالهادى محمد عبدالله العنزى

0155 عبدالله سعيد فهد القحطانى

0156 فلاح حثلين سبعان العجمى

0157 مشعل سليمان عبدالله هادي

0158 محمد مبارك عبدالكريم ملا عواد

0159 فارس حميد بهلول

0160 خالد راشد عبدالرحمن الوعلان

0161 محمد عثمان محمد الرقيعى

0162 هادى مهدى حسين فيصل

0163 عبدالله حسين سعيد العجمي

0164 بدر مطلق مشعل ضيف الله

0165 خالد هجاج راشد العازمي

0166 عبدالله رفاعي سعد العازمي

0167 عبيد مناحي حمد العجمي

0168 وليد خالد مرزوق الدلح

0169 سعيد عبدالله سعيد الهاجرى

0170 سعد مهدي رماح القحطاني

0171 جابر مبارك علي العبيد

0172 خالد سعد مبارك ارشيد

0173 ضيف الله عبدالله بجاد الديحاني

0174 جهز بندر ابراهيم العتيبي

0175 وسميه محمد مبارك السنافي

0176 عبدالله حسن احمد البلوشى

0177 جمال معلث عوض الرشيدي

0178 شافى عوض ضيدان الرشيدي

0179 بدر حسن حسين حسن

0180 مشارى عبد الله قطيم الشلاحى

0181 خالد عيد فالح بن قريعيط

0182 فهد حامد فهد المضيان

0183 نواف عبيد سويد الزبديه الرشيدي

0184 انور مروح لافى العازمي

0185 احمد نجيب ابراهيم الابراهيم

0186 عبدالعزيز ناصر مطلق المطيري

0187 عبدالعزيز سعد منصور ريحان

0188 بندر عوين عواد العنزي

0189 علي مهدي حسين فيصل

0190 فرحان صالح عوض بشير الشمري

0191 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين

0192 عبدالله حمود رجا الرشيدي

0193 انور عباس حبيب المناور

0194 حمد نهار فلاح العتيبي

0195 يوسف محمد سالم الحاي

0196 راشد سالم ناصر العجمي

0197 عبداللطيف جاسم راضي مجرن

0198 خليفه عبد العزيز خليفه العسعوسى

0199 صالح مهدى صالح العنزى

0200 عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري

0201 ثامر على سلمان العصيمي

0202 محمد حبيب حسين ابل

0203 خالد عبدالله حسن علي

0204 احمد صحن مرزوق الهاجري

0205 خالد احمد عبدالرحمن الطبطبائى

0206 مشعل عبدالله فهيد الحريتي

0207 عايض شداد هليل بداح المطيري

0208 فهيد على فهيد الهاجرى

0209 فيصل ابراهيم نصار الشمري

0210 مشعل فالح مناور العازمي

0211 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد

0212 محمد خليف تركي الشمرى

0213 على حسن محمود حسن

0214 عبدالله حمد عبدالله العتال

0215 طلال ناشى غنام العازمي

0216 احمد فالح سالم الحجيلان

0217 سامي عبدالعزيز عيسى البشير

0218 عماد باسم محمد البصيرى

0219 رياض حاتم محمد الخالدى

0220 محمد طالب حمد المري

0221 محمد سالم صالح العطار

0222 يوسف فرج ماوي المطيري

0223 عبدالله فهد محمد العجمي

0224 نادر جاسم جاسب القلاف

0225 فيصل وليد دخيل الحقان

0226 مشارى بنيان محمد المطيرى

0227 بشار عبدالله محمد العبدالهادي

0228 فهد سالم دويهيس العازمي

0229 بدر احمد حسين علي

0230 بدر سمير صالح السعيد

0231 غنيم سعد فجرى العازمى

0232 محمد مزعل عوض مناور

0233 سالم فدغوش ناصر الهاجري

0234 فهد محمد مسفر العتيبي

0235 محمد عبدالله نادر العجمي

0236 محمد عبدالحميد عبدالمحسن الموسي

0237 جاسم محمد فاضل جاسم

0238 بدر ناصر مبارك المطيري

0239 مشارى مهنا غازى المطيرى

0240 ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي

0241 مطلق محمد جمل العتيبى

0242 عيسى عزوز غازى الرشيدى

0243 فهد مقبل رجا العازمى

0244 فلاح هويدي مطلق الرشيدي

0245 بدر حمود مرزوق المطيري

0246 شافي محمد زيد الديحاني

0247 فالح فهد ناصر الزعبي

0248 فيصل مفلح عماش الجارد

0249 عادل مجبل سليمان الغريبه

0250 بنيان عبدالله سعود العجمى

0251 احمد جاسم محمد الباطني

0252 طالب عبدالقادر طالب الكندري

0253 مشعل مرزوق عويتان العازمى

0254 ناصر بدر بندر الديحاني

0255 وليد راشد سطام الخمسان

0256 عادل حسن صالح القطان

0257 محمد عبدالله حسن العتيبي

0258 عبدالله علي قاسم علي

0259 احمد شهاب احمد السلمان

0260 طارق محمد ابراهيم النهام

0261 علي سعد خلف الحربي

0262 مبارك مرزوق سلمان

0263 مهند حسن رمضان السعيدي

0264 فيصل غريب محمد العجمي

0265 محمد ذعار عشوى مريبد

0266 حمد حمود عوض الرشيدى

0267 ناصر مسفر محسن العجمي

0268 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان

0269 مبارك بندر قنوان المطيري

0270 سعود معيوف خالد السعيدي

0271 فيصل محمد فهيد الدوسري

0272 شافى محمد راشد الهاجرى

0273 محمد ناصر محمد المري

0274 وليد نصار محمد العدواني

0275 احمد عيسي احمد اليعقوب

0276 عادل حمود سالم سليمان

0277 جاسم محمد هادى العازمي

0278 ناصر عبدالعزيز صالح العسعوسي

0279 مبارك مسفر محمد الهاجرى

0280 فيصل احمد مفرح العازمي

0281 احمد عبيد سويد الرشيدي

0282 خالد فالح مبارك الشمالي

0283 عادل مطلق جريد شداد المطيري

0284 احمد حاجي محمود عبدالله

0285 عادل عبدالله ضويحى المطيري

0286 بدر ناصر عبدالرزاق يوسف

0287 جابر سالم مهدى العجمي

0288 عبدالله سعد ظاهر العازمي

0289 عبدالرزاق احمد محمد المصيجر

0290 ناصر مرداس سعد البصمان

0291 احمد سالم مهنا السحيب

0292 منير سالم عبدالهادي الحشار

0293 بدر صباح شريده العازمى

0294 بسام محمد طالب وحيدى

0295 عبد الله دليم رفاعى المطيرى

0296 عبد الله حمد عبد الله العجمى

0297 خالد سعد سعود المطيري

0298 يحيى رضا عبدالله العلي

0299 سامى مهدى جعيدان الحبيني

0300 مشعل صقر مبارك السليمان

0301 حمد مزيد مسعود العازمي

0302 نايف شداد مرزوق المطيري

0303 محمود شاكر حنون الشمري

0304 عبدالله محمد عوض الرشيدى

0305 عيسى حسن مسلم الرشيدى

0306 عادل هادى كاظم الفضلى

0307 فاضل حاجي غلوم النداف

0308 قبلان جمعان سالم الدوسري

0309 نواف مخلد مرزوق العازمي

0310 نواف عبدالله عبدالله عبدالكريم

0311 نايف مخلد مرزوق العازمى

0312 سعود جزاء فلاح العازمى

0313 بدر ناصر مصلح المطيري

0314 نايف منصور قنور منصور

0315 عادل محمد عبدالله الزامل

0316 احمد مرزوق عامر العجمى

0317 مشارى فهد ناصر العازمى

0318 ناصر سليمان صالح الخرجى

0319 خالد عايض مبارك العبيدان

0320 نواف ناصر سعد علاج

0321 فهد عوض فالح راعي الفحماء

0322 بدر عبيد سلوم الشمري

0323 حسن داود عبدالكريم رمضان

0324 عبدالله جاسم محمد الخضر

0325 فيصل عبدالله غيت اليوسف

0326 مبارك خلف نايف الرشيدي

0327 مطلق مجبل عايض الرشيدي

0328 عيسي عبدالجليل محمد البحري

0329 فاضل عبدالمجيد عاشور عبدالطيف

0330 جمال متروك ساير العتيبي

0331 احمد عبدالله فهد الماص

0332 عيسى بدر جاسم الوزان

0333 خالد مرزوق عوض ابا القلوب

0334 سلطان حسين علي العنزي

0335 عواض عجب عبدالله المطيري

0336 عبدالله رشيد مرشد الرشيدي

0337 فايز عوض سحم الرشيدي

0338 احمد حمزه عباس دشتى