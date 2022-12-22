القاهرة - ناهد إمام



يواصل الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر»، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة وجهة كويتية ومصرية.



وشهد جناح «الأنباء» الراعي الإعلامي لفعاليات الأسبوع، إقبالا كبيرا من الشخصيات الكويتية والمصرية لزيارة الجناح والتقاط الصور داخله وتصفح الجريدة، والإدلاء بتصريحات خاصة وكتابة بعض الكلمات التذكارية في دفتر الزوار الخاص بالجناح.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجابرية للمعارض جابر أحمد بهبهانى، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن الأسبوع الكويتي في دورته الـ 13 في مصر، يأتي بمشاركات كبيرة من الكويت ومصر تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ليشهد بذلك نجاحا كبيرا خلال فعالياته.



وأشار بهبهاني إلى أن مشاركة مكتب الشهيد تحت عنوان «أشقاء للأبد»، تؤكد مدى ترابط وتلاحم الشعبين الكويتي والمصري وأكبر الأدلة على النجاح المحقق للمعرض، الذي يشكل جسرا اقتصاديا هاما لصالح البلدين يعزز التعاون بينهما، بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية.



من جهته، أكد الوكيل المساعد بالديوان الأميري، المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان، حرص المكتب على المشاركة في جميع الفعاليات الكويتية التي تقام في مصر، لتعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن مشاركة مكتب الشهيد بالأسبوع الكويتي في مصر تأتي بعنوان «أشقاء للأبد»، لتؤكد مدى ترابط وتلاحم الشعبين الكويتي والمصري.



من جانبها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر، أهمية المعرض لتبادل الثقافات والتجارب بين الكويت ومصر من خلال مشاركة مؤسسات وجهات كبيرة تمثل القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الشقيقين.



بدوره، قال رئيس مبرة «إبراهيم طاهر البغلي للابن البار»، إبراهيم طاهر البغلي أنه شرف بزيارة جناح «الأنباء» المشارك في فعاليات الأسبوع.



وأكد البغلي أن الأسبوع الكويتي الـ 13 يشهد وجود كويتي ومصري كبير من رجال أعمال ومستثمرين للتلاقي والتفاعل المشترك.



من جانبه، قال مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي المصرية أحمد مصطفى، إن المشاركة في الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر، حققت النجاح المنشود، حيث تم تعريف الجانب الكويتي المشارك بفعاليات الأسبوع من وزارات ومؤسسات ورجال أعمال بأحدث منتجات الوزارة ومنها جهاز الطاقة الشمسية، وجهاز موفر المياه، وجهاز ينقى المياه من الهواء والأبخرة، مشيرا إلى الاتفاق المبدئي مع أحد المستوردين من الكويت لاستيراد جهاز الطاقة الشمسية وموفر المياه.



وأشار مصطفى إلى أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، تركز على القيام بجولة تسويقية في الدول العربية ودول الخليج لتسويق جهاز الطاقة الشمسية والتعريف بمميزاته وإمكانياته المختلفة، موضحا أنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع بعض الدول الأفريقية ومنها السنغال، والسودان، وموريتانيا، ونيجيريا، لتسويق الجهاز.