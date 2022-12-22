

بيروت - عمر حبنجر



سباق من نوع مختلف، تدور رحاه على مرمح الأوضاع اللبنانية المتفاقمة سياسيا واقتصاديا، طرفاه الدولار الأميركي والشغور الرئاسي الذي بلغ أمس الخمسين يوما من عمره المفتوح، قابله الدولار الأميركي متجاوزا الـ 46 ألف ليرة لبنانية.



وفيما يستمد الشغور الرئاسي قدرته على تسجيل المزيد من الأيام، بفضل التخبط السياسي العارم والعصي على الحلول، يستمد الدولار الاميركي حيويته من فساد الإدارة المالية المتصل بفساد الإدارة السياسية، مضافا اليهما خط تهريب العملة الخضراء الى سوق سورية المتعطش اليها في هذه الأيام.



وترددت أصداء الأوضاع اللبنانية الصعبة في مؤتمر «بغداد 2» الذي انعقد في الأردن، حيث اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن أزمة العراق وسورية ولبنان تتطلب لحلها تعاونا صادقا بين الدول المعنية، وقد لاقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بدعوة القادة السياسيين اللبنانيين الى تحمل مسؤولياتهم بإجراء الانتخاب السريع لرئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة.



لكن تبين ان للرئيس السابق ميشال عون ولوريثه السياسي رئيس التيار الحر جبران باسيل، حسابات مغايرة، فالأول يريد رئيسا يكمل ما بدأه عهده، والثاني لا يقبل بأحد سواه، أو حتى بشبيه له، ومن هنا كان اعلانه الرفض القاطع لوصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وتاليا، حتى أي تفاهم على تأييده او فرضه عليه.

وأضاف لصحيفة «الأخبار»، ان الموقف نفسه، وبمعزل عن حزب الله ينطبق على قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي وصفه بأنه قائد الانقلاب لا قائد الجيش، قاصدا تحميله مسؤولية التغاضي عما آلت اليه البلاد وعهد الرئيس ميشال عون، منذ 17 أكتوبر 2019.



النائب علي فياض (عضو كتلة الوفاء للمقاومة) رد على جبران باسيل عبر قناة «أو تي في» التابعة للتيار بقوله: «أتوقع ان تشهد بداية العام الجديد تحركا للملفات اللبنانية ومنها الرئاسية، وان هناك نوعا من حلحلة ما على الصعيد الاقليمي».



وعن علاقة حزب الله بالتيار، قال فياض: «التيار والحزب يدركان بأن تفاهم مارمخايل يحتاج لإعادة قراءة وكان يجب مراجعته قبل الآن وأحمل الطرفين المسؤولية».



مصادر متابعة ردت توتر علاقة التيار مع الحزب غير المخفية، الى إخراج باسيل من السباق الرئاسي، وتلمسه ملامح عدم اعتراض الحزب، على شخصية قائد الجيش، بعد تعذر ايصال سليمان فرنجية.



وتقول المصادر لـ «الأنباء» ان الحزب ابلغ باسيل بأنه لا مشكلة لديه، ان يرفض، أي باسيل، التوافق على قائد الجيش، كما رفض قبله فرنجية، لكن عليه ان يطرح اسما، سواه، «لأن اسمك لا يسوق»، وعن مشاركة الحزب في اجتماع مجلس الوزراء المستقيل اعتبر الحزب انه شارك في الجلسة بناء على دعوة رئيس الحكومة لمعالجة أمور ضرورية، ثم طالب ميقاتي باعتماد المراسيم الجوالة، لكن رئيس الحكومة رفض رفضا قطعيا ذلك، لأن مثل هذه الصيغة تعني عودته الى البيت.



الوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في إعداد اتفاق الطائف، وقف الى جانب ميقاتي في هذا المضمار، حيث قال لقناة «الجديد» ان صيغة المراسيم الجوالة التي طبقت سابقا، ليست مطابقة لمواصفات المرحلة الراهنة، حيث لا دواعي أمنية تفرضها، كتلك التي كانت تمنع الوزراء من الوصول الى مجلسهم، وزاد واصفا المراسيم الجوالة اليوم بالخروج على احكام الدستور وتعطيل قسري لعمل السلطة التنفيذية.



وعلى صعيد البحث في الهجوم على القوات الدولية «اليونيفيل» في بلدة العاقبية الجنوبية، تم أمس نقل احد الجرحى الايرلنديين الى بلاده عبر مطار بيروت لمتابعة العلاج، في حين نقلت وسائل الاعلام اللبنانية عن ديبلوماسي غربي، تشارك بلاده بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، ان ثمة ضرورة لتوقيف مرتكبي الاعتداء قبل وصول رئيس الحكومة الاسباني ووزير الخارجية الايطالي الى بيروت، في زيارتهما المقررتين لمعايدة قوات بلديهما المشاركة في اليونيفيل، بمناسبة الميلاد ورأس السنة.



واشار الديبلوماسي الغربي الذي امتنع عن ذكر اسمه الى ضرورة مشاركة اليونيفيل في التحقيقات، آملا ان يفتح هذا الحادث الباب للبحث في طبيعة العلاقة بين اليونيفيل وحزب الله، ووقف التحريض والتجييش ضد هؤلاء، الذين يطبقون آداب السلوك مع الاهالي بما فيها كيفية التعاطي مع النساء.