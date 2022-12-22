بعد النجاح الذي حققته دولة قطر الشقيقة في تنظيم أهم حدث عالمي في عالم كرة القدم «بطولة كأس العالم» والتي أشاد الجميع بجمال هذا التنظيم واحتضان الدوحة للملايين من جماهير الفرق المتأهلة للبطولة، فاضت قريحة الشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي وكتب اغنية جميلة ومفرداتها اجمل بعنوان «عاشت قطر» اهداء منه لهذا النجاح الذي حققته دولة قطر الشقيقة، وبعد ان اعجب الموسيقار د.عامر جعفر بكلمات البناي قرر تلحينها ليغنيها بإحساس كبير المطرب القطري منصور المهندي الذي شكر بدوره الشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي ود.عامر جعفر لاختياره لغناء هذه الكلمات الجميلة.