بيروت - بولين فاضل



رغم اختيارها ضمن مشاهير العالم الأكثر تأثيرا على «تويتر»، أعلنت الفنانة إليسا اختفاءها مؤقتا عن الموقع، بسبب شعورها بالطاقة السلبية من متابعيها، وهذا غير مقبول حسب وصفها، وأكدت أن الطاقة السلبية هي السبب الوحيد لغيابها عن التغريد، ولا يوجد أي سبب آخر منعا للشائعات.



وغردت إليسا عبر حسابها الموثق على «تويتر»: «رح اختفي شوية عن تويتر لفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعيني مش مقبولة، سلام من الآن وحتى نلتقي».



ورجح البعض أن الاختفاء سببه الحقيقي انشغالها بالتحضير لألبومها الجديد «أنا وبس»، والتي طرحت منه أول أغنية «أنا وبس»، مؤكدة أنها ستطرح باقي الأغاني خلال الفترة المقبلة، ولكن إليسا عادت وأكدت أن السبب الوحيد لغيابها عن «تويتر» هو شعورها بـ «الطاقة السلبية».