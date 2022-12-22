علي إبراهيم



قال رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، محمد العثمان في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2022، ان علاقة «كي نت» وشركات التكنولوجيا المالية ليست تنافسية بل مكملة لبعضها بعضا، مبينا أن هناك خدمات جديدة قادمة خلال فترة قريبة ستفتح فيها المجال لشركات التكنولوجيا المالية.



وتطرق العثمان إلى أن الشركة تقدم البنية التحتية لخدمة «آبل باي»، وأن الأرقام التي حققتها «آبل باي» منذ انطلاقها في الكويت فاقت التوقعات وسجلت معدلات تعد من الأفضل على مستوى الخليج، مبينا في الوقت ذاته أن هناك أحاديث في السوق بأن خدمات غوغل باي في الطريق، وأن «كي نت» جاهزة لأي وسيلة دفع تأتي للكويت لربط التاجر بالعميل وتوفير خدمة أفضل.



وكشف العثمان عن أن عمليات «كي نت» عبر قنواتها المختلفة للدفع الإلكتروني شهدت خلال 2022 نموا بنسبة 30% عن العام السابق، في حين بلغت نسبة النمو في المبالغ المتداولة 22%، إذ تم تداول 31 مليار دينار عبر 741 مليون عملية، وتقليص عدد أجهزة السحب الآلي بنسبة 24% نتيجة لانخفاض الطلب على المسحوبات النقدية، في حين أن النمو المتزايد في عدد أجهزة الدفع الإلكتروني «نقاط البيع» يؤكد على مدى قوة وكفاءة الخدمة في السوق المحلي، حيث وصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى 92 ألف جهاز، نفذت عليها 458 مليون عملية بقيمة 13 مليار دينار، أما بالنسبة لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية عبر بوابة الدفع الإلكتروني فكان عددها 207 ملايين عملية بقيمة 14.5 مليار دينار.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «كي نت»، عصام الخشنام، إن الشركة أتمت جميع التجهيزات اللازمة لتدشين تطبيقها الشامل KAPP والذي طورته في سبيل توفير خدمات تسهل على العملاء تحويل المبالغ بين الحسابات سواء كانت في نفس البنك أو في بنوك أخرى، وستكون هذه الخدمة هي الأولى في التطبيق من ضمن باقة متميزة من الخدمات يتم العمل على تطويرها لإضافتها لاحقا خلال الفترة المقبلة.



وأكد الخشنام أن 2022 كانت سنة ناجحة جدا وبأرقام كبيرة، ولوحظ خلالها انخفاض في أرقام أنظمة السحب الآلي بنسبة 33%، وتطرق إلى المدفوعات الحكومية التي وصلت إلى 1.2 مليار دينار.