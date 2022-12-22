محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) تخطط لإصدار دعوة لتقديم عطاءات لمشروع مجمع الزور للبتروكيماويات في منتصف عام 2023، وفقا لمصادر صناعية.



وأضافت المجلة ان الشركة تخطط لتنفيذ المشروع، الذي تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى التي أجرتها مجموعة وود ماكينزي للاستشارات التي تتخذ من إدنبرة مقرا لها.



وقال أحد المصادر: «عقدت كيبيك اجتماعات بشأن التقدم الذي تم احرازه في المشروع، وتهدف في الوقت الحالي إلى إصدار دعوة لتقديم العطاء في وقت ما بمنتصف العام، وهذا مشروع كبير، لذلك حتى إذا تم إصدار الدعوة لتقديم العطاءات بما يتماشى مع الخطط الحالية، فمن غير المرجح أن يتم إرساء العقود قبل بداية عام 2024.»



وقد سبق لشركة كيبيك تأهيل مقدمي العطاءات لمجمع البتروكيماويات المخطط له في أبريل من العام الماضي.



وفيما يلي أسماء 7 مجموعات مؤهلة مسبقا لتقديم عطاءات على الحزمتين الأولى والثانية هي: كونسورتيوم بقيادة Tecnicas Reunidas الاسبانية يضم شركة سينوبيك الصينية، كونسورتيوم بقيادة شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية ويضم كلا من شركتي CTCI التايوانية وشركة المقاولين المتحدين اللبنانية، كونسورتيوم بقيادة شركة فلور الاميركية يضم كلا من شركة دايوو للهندسة الكورية الجنوبية وشركة تشاينا هوانكيو للمقاولات والهندسة الصينية، كونسورتيوم بقيادة شركة سايبيم الايطالية يضم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، كونسورتيوم تكنيب اف ام سي البريطانية، كونسورتيوم بقيادة شركة إس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية يضم شركة بتروفاك إنترناشونال البريطانية، بالاضافة الى شركة JGC اليابانية.

ويشمل نطاق الحزمة الأولى وحدات البنزين والأوليفينات، تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، فيما يشمل نطاق الحزمة الثانية وحدات العطريات. بينما يشمل نطاق العمل في الحزمة الثانية وحدات لانتاج العطريات ايضا.



وهناك 4 مجموعات مؤهلة مسبقا للحزمة الثالثة تضم شركات صينية وايطالية وكورية جنوبية وهندية وفرنسية.