شاركت شركة صناعة الكيماويات البترولية ممثلة بكل من نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق م. حمد السبيعي، ومدير دائرة تقنية المعلومات والاتصالات بالإنابة ميساء بخش ورئيس فريق البيئة والصحة المهنية علي برجس الشمري في ورشة العصف الذهني التي أقامتها وزارة النفط ضمن المبادرة البيئية الرقمية تحت عنوان «نحو ثروة بترولية ذات بيئة مستدامة» بحضور القياديين من الجهات النفطية والبيئية والأكاديمية والمعلوماتية.



وتهدف المبادرة البيئية الرقمية إلى خلق منصة حوار مشترك لمناقشة وبلورة خارطة طريق المبادرة لمشروع رقمي وبرنامج نفطي بيئي متطور تتم الاستفادة منه في المحافظة على الثروة البترولية والاستدامة البيئية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وقد تحدث السبيعي عن أهم الإنجازات التي قامت بها شركة صناعة الكيماويات البترولية مع شركات القطاع النفطي حول المشاريع والمبادرات المساهمة في قضايا الاستدامة ودعم مبادرات الشركة في معالجة الانبعاثات البيئية. وأضاف أن الاستراتيجية الرقمية للقطاع النفطي، ومنها شركة صناعة الكيماويات البترولية، قد اشتملت على مشاريع ومبادرات مرتبطة منها إدارة الطاقة وتقنين الاستهلاك Energy Management & Optimization.