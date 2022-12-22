أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي واولاده توقيعها مؤخرا لاتفاقية تعاون تجمعها مع شركة سامسونج الرائدة عالميا في مجال الالكترونيات والحلول التكنولوجية، وبموجب اتفاقية التعاون هذه، ستقوم شركة بست اليوسفي للالكترونيات المتخصصة في مجال مبيعات التجزئة والاجهزة الالكترونية بالتعامل مباشرة كموزع معتمد مع شركة سامسونج في مجال مبيعات اجهزة التابلت والموبايل وجميع الاكسسوارات الخاصة بها بالاضافة الى السماعات المتطورة واجهزة الكمبيوتر المحمول «اللابتوب».



وتأتي هذه الاتفاقية بين شركة بست اليوسفي وشركة سامسونج للتأكيد على قوة العلاقة بين المجموعتين والاستراتيجية الجديدة التي تنظر اليها الشركتان للتعامل في السوق الكويتي. وحول هذه الشراكة، قال السيد لي رئيس إدارة قسم الالكترونيات في شركة سامسونج: قمنا بتوقيع هذه الشراكة مع شركة بست اليوسفي للالكترونيات نظرا للسمعة العالية في الكويت ولما نعرفه من احترافية بالتعامل في مجال المبيعات، ومن خلال هذة الاتفاقية نحن واثقون من ان «بست اليوسفي» قادرة على زيادة مبيعات اجهزة سامسونج وتسويقها في الكويت. من جانب آخر، قال وائل ديب مدير عام المبيعات في شركة بست اليوسفي: فخورون بتعاوننا مع شركة سامسونج، وننظر بقوة الى هذه الشراكة والبدء بالعمل من أجل تحقيق أهداف سامسونج الإستراتيجية وما تتطلع اليه بالسوق الكويتي والعمل معا للوصول الى افضل النتائج إلى جانب ارضاء العملاء بتجربة متميزة.



وختم قائلا: شركة بست اليوسفي للالكترونيات ومن خلال شبكة معارض التجزئة الخاصة بها وسمعتها الجيدة أصبحت بلا شك الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية العالمية التي ترغب في طرح منتجاتها في السوق الكويتية.