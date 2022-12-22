مع اقتراب العام الحالي من الانتهاء، واصل بنك بوبيان إنجازاته المهمة على مختلف الأصعدة، سواء من خلال المنتجات والخدمات التي طرحها أو من خلال مشاركاته الاجتماعية المهمة والتي استهدفت مختلف الشرائح إلى جانب حصده العديد من الجوائز المهمة وارتفاع تصنيفاته عالميا.



جوائز وتصنيفات



خلال العام الحالي استطاع البنك أن يحصل على الكثير من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية معروفة إلى جانب التحسن الدائم في تصنيفاته العالمية من المؤسسات المختصة تعكس دوره الإيجابي وإسهاماته المميزة في شتى المجالات لصناعة الصيرفة الإسلامية.



وحقق بنك بوبيان خطوة جديدة بحصوله على ترقية جديدة من وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية والتي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلى A وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى + BBB.



ووضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية وفي صدارة جميع البنوك الإسلامية في الكويت والثاني على مستوى جميع البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الأخريين موديز وفيتش، وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.



كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، وذلك نتيجة الإنجازات التي لايزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية في الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق بالإضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى هي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال وجائزة أكثر البنوك ابتكارا على مستوى الشرق الأوسط.



هذا بالاضافة إلى تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية الأكثر أمانا على مستوى دول الخليج، وعلى مستوى خدمة العملاء، واصل بنك بوبيان تربعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010.



كما انضم بنك بوبيان لقائمة المائة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج البنك بذلك عقد كامل من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي، وقد تم وضع هذه القائمة التي تعدها سنويا مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021.



كما توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.



المنتجات والخدمات



وخلال 2022 اختتم بوبيان برنامج Boubyan Accelerator الاول من نوعه في الكويت بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابعة لمركز دبي المالي العالمي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح، حيث اعتمدت استراتيجية البرنامج في الأساس على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلا عن تقديم العديد من ورش العمل وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي بهدف عرض مشاريعهم. إلى جانب دعم هذه الشركات في انجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.



واستمر البنك في تقديم المنتجات والخدمات المميزة للعملاء حيث تم إطلاق العديد من الحملات الخاصة بحساب الشباب PRIME مع العديد من العروض والمزايا والتجارب التي تهم هذه الشريحة وإطلاق بطاقة اليوم الوطني للدفع المسبق بتصميم خاص ومميز مع العديد من الخصومات والعروض الحصرية الخاصة بهذه البطاقة وإطلاق بطاقة كأس العالم المسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود مع العديد من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بها على مدار العام.



كما تم إطلاق الحملة الخاصة بشريحة الخدمات المصرفية للأعمال وتم من خلالها طرح الخدمات والمزايا التي يمنحها هذا الحساب لأصحاب الأعمال الناشئة بجانب إطلاق حملة تحويل الراتب لبنك بوبيان والتي تتيح للعملاء حرية اختيار هدية تحويل التي التي يرغب بها.



ولأول مرة على مستوى الكويت واصل بنك بوبيان خطواته الثابتة نحو استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال إطلاقه مبادرة Go Green لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت والتي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع وكالة BNK للسيارات الهجينة الكهربائية في الكويت.



المسؤولية المجتمعية



واستمر بنك بوبيان نحو استراتيجيته لترسيخ مفهوم الاستدامة خلال عام 2022 ليمثل علامة فارقة في الاضطلاع بدوره الاجتماعي من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محليا فيما قدمه للمجتمع ليثبت ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام والبارز في دعم مسيرة التطور والنمو في الكويت خلال الفترة الماضية. وخلال العام الحالي أطلق البنك مبادرة «عليك ان تتكلم.. وعلينا أن نتقبل»، لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية، ولاسيما في ضوء استمرار تأثير جائحة كورونا وتداعياتها على جميع أفراد المجتمع.



واستمر البنك في دعم المشاريع الشبابية الكويتية الصغيرة التي ظلت محط اهتمام البنك في مبادراته وفعالياته التي قدمها سابقا واستمرت خلال 2022، حيث اختتم البنك العام الحالي بواحدة من أهم أيقوناته للمسؤولية المجتمعية تجاه دعم الشباب وهي فعالية «مهرجان الكويت للقهوة» الذي نظمه للعام الخامس على التوالي.



كما نظم البنك عددا من الفعاليات الرياضية للشباب من الجنسين، وعلى رأسها «بطولة الدرجات الهوائية» التي جاءت فكرته تكريما لذكرى احدى موظفات البنك وهي المهندسة آلاء معين العتيبي التي توفيت أثناء ممارستها لرياضة الدراجات الهوائية في عام 2021، كما دخل البنك في شراكة تعاون مع ملاعب بادل بلو PADEL BLU المتخصصة في لعبة البادل لمدة عام كامل بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده اللعبة عالميا وإقليميا.



وعلى الجانب البيئي ومواجهة تغيرات المناخ، اتخذ بنك بوبيان خطوة نحو تقليل استخدام المواد البلاستيكية في جميع فروعه ومبانيه الرئيسية مساهمة منه في حماية البيئة وتقليل مخلفات البلاستيك التي تعتبرا الأكثر ضررا للبيئة، حيث تم توزيع العبوات دائمة الاستخدام على جميع موظفي البنك مع توفير مبردات المياه التي يتم من خلال إعادة تعبئة المياه وهو ما سيعمل على توفير كمية هائلة من عبوات المياه البلاستيكية التي تستخدم يوميا. واستطاعت حملة «نور بوبيان» الخامسة التي نظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين تأكيد دور الكويت الخيري والإنساني والمشهود له على مستوى العالم من خلال تحقيقها لأهدافها سواء من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) أو من خلال أنشطتها الخيرية الأخرى.



موارد البنك البشرية.. القوة الحقيقية



وعلى مستوى مجموعة الموارد البشرية استمر البنك في دعم موارده البشرية وكوادره الوطنية، حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 80% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 26% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك. وخلال العام الحالي وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية قام البنك بتدريب 250 موظفا خلال 2022 حيث ركزت هذه البرامج التدريبية على المهارات التخصصية في العمل المصرفي والقدرات الفنية والمهارات التقنية وأيضا البرامج المؤهلة للحصول علي شهادات دولية معتمدة في مجال العمل المصرفي مثل CCM & KGDP & CBBM & CBBOM & CBBAMلضمان استمرارية الميزة التنافسية لبنك بوبيان حاليا ومستقبلا.



التدقيق الشرعي



وخلال عام 2022 قام قطاع التدقيق الشرعي بمهامه في الإشراف والتدقيق على جميع مؤسسات مجموعة بنك بوبيان والتي تضم بنك بوبيان وبنك لندن والشرق الأوسط وNomo Bank إلى جانب شركات البنك التابعة في الاستثمار والتأمين التكافلي. كما قام القطاع بالتدريب والتثقيف الشرعي داخل البنك للموظفين ولعملاء البنك من خارج البنك بالتعاون مع جامعة الكويت كلية العلوم الإدارية، والتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بتدريب خريجي شهادة المدقق الشرعي المعتمد والتي تعتبر من ضمن مبادرات كفاءة من قبل بنك الكويت المركزي.