مبارك الخالدي



قال عضو مجلس ادارة النادي العربي علي اتش عقب التعادل مع السالمية 1-1 في الجولة الـ11 لدوري زين الممتاز أول من امس ان المباراة كانت بروفة حقيقية للفريق والجهاز الفني قبل نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد امام السالمية.



واضاف ان الأخضر لم يقدم المأمول منه وكانت هناك اخطاء نتمنى تداركها في المباريات المقبلة وخصوصا النهائي المرتقب امام السالمية، لافتا الي ان السماوي من الفرق التي يحترمها العربي وقد اجاد في معظم اوقات المباراة، وسيكون القادم افضل للاخضر بدعم جماهيره في كل الاستحقاقات القادمة.