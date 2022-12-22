يحلّ ليفربول ضيفا ثقيلا على مان سيتي على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.



ونظرا لعدم إتاحة الوقت الكافي امام اللاعبين للراحة بعد نهاية كأس العالم سيضطر كل من الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، لعدم إشراك لاعبيهم الذين شاركوا في المراحل الأخيرة من كأس العالم.



وفي افتتاح هذا الدور، تغلب ليستر سيتي على مضيفه ميلتون كينز دونز 3-0، ليبلغ الدور ربع النهائي من المسابقة. وسجل ثلاثية «الثعالب» كل من يوري تيلمانس (18) وأيوزي بيريز (29) وجيمي فاردي (50). كما فاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1-0. وسجل أدم سميث لاعب بورنموث هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67. وتأهل ساوثمبتون وولفرهامبتون للدور ربع النهائي بعد فوزهما على كل من لينكولن وجلينغهام (2-1) و(2-0) على الترتيب.