عبدالهادي العجمي



قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إن التحول الرقمي والرقمنة أصبحت من ضروريات الحياة للحصول على المعلومات في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة لتوفير وتقليل الوقت المهدر في الدورة المستندية.



وأضاف المضف، في كلمة له خلال ملتقى التحول الرقمي لبنك الائتمان الذي عقد أمس، ان الرقمنة لا يستغني عنها أي مجتمع متحضر، حيث إن سرعة المتغيرات المحيطة تستوجب التماشي والانتقال ببيئة الأعمال من الوضع التقليدي القائم حاليا إلى نمط مغاير تماما.



وأوضح أن الميكنة والتحول الرقمي هما السبيل إلى إنجاز المزيد من الأعمال بأقل قدر من الجهد والمال وتحقيق أفضل النتائج، مبينا أنه مضت سنوات والمجتمع الكويتي يتحول تدريجيا ويمضي بخطى ثابتة نحو التحول التكنولوجي والرقمي في شتى مجالات الحياة لا سيما في المجال المالي.



وبين أن بنك الائتمان الكويتي الذي يعد واحدا من أهم المؤسسات المالية في الكويت ليس بمنأى عن الأحداث العالمية والتطور والثورة الرقمية وتحوله إلى النظام الرقمي خير دليل على ذلك.



واشار الى أهمية الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة المستندات خصوصا في القطاع المالي والمصرفي، موضحا انه بتحول بنك الائتمان من النمط التقليدي إلى عالم الرقمنة فإن ذلك يعد إنجازا كبيرا.



من جانبها، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار استعراض وتوثيق قصة «الائتمان» في التحول الرقمي، حيث انفرد البنك بالصدارة ما بين الجهات الحكومية لتقديم خدماته للمواطنين بسهولة ويسر من خلال هذه القناة الإلكترونية الحديثة والتي تكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية طلبات المواطنين.



وأوضحت الخشتي أن التحول الرقمي الذي يشهده البنك يعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية البنك لتحقيق رضا العملاء واكتساب ثقتهم في البنك، حيث تم تقليص واختصار الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث لا تستغرق أي خدمة إلا دقائق معدودة بدون زيارة أي من فروع البنك ومن دون أي مستندات تقدم من قبل المواطن.



وأضافت أن عملية التحويل الرقمي بدأت منذ عام 2013 من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لمركز نظم المعلومات في البنك تمهيدا لميكنة الخدمات وفي العام 2014 بدأ البنك مسيرة الربط الالكتروني مع جهات الدولة ذات الصلة بعمل البنك تمهيدا لحصول المواطن على خدمته دون عناء مراجعة أي من جهات الدولة.



وذكرت أن بنك الائتمان الكويتي حرص دائما من خلال إدارته العليا على ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة أمام العملاء على مدار الساعة بكل سهولة ويسر‎ بعيدا عن الصورة المرتبطة بإنجاز المعاملات بالجهات الحكومية من إجراءات روتينية وطول الدورة المستندية علاوة على المواعيد وغيرها.



وكشفت الخشتي أنه تم استعراض التعاون الذي تم بين بنك الائتمان الكويتي وبنك بوبيان في منهجية إدارة التغيير Lean Management الداخلية للبنك، كما تم عرض الفرص التطويرية من قبل مؤثري الائتمان.



وفي ختام الملتقى، كرم بنك الائتمان العديد من رؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وموظفي البنك الذين ساهموا في نجاح التحول الرقمي للبنك وتقليص الدورة المستندية.