يقبل علينا موسم الاحتفالات ونحن قد أتممنا كل الاستعدادات لنعيش معكم أجمل الأوقات التي تنتظرونها لوداع عام واستقبال عام جديد يحمل معه الكثير من الأمنيات الغالية.



ينقضي عام كان زاخرا بالإنجازات لمجموعة فنادقنا، وكان أهمها افتتاح فندق سانت ريجيس الكويت بمرحلته الأولى ليقدم خدمات فندقية فريدة تضعه على خارطة العنوان الأفضل في الكويت إلى جانب فندق شيراتون الكويت العريق بتاريخه والمتجذر بأصالته وفندق فوربيونتس شيراتون الكويت المحبب لدى الكثير.



ألوان رائعة غطت أرجاء مرافقنا لمعايشة أروع الاحتفاليات في ربوع فنادق سانت ريجيس - شيراتون الكويت وفوربيونتس شيراتون الكويت الذي طالما عرفت بالإرث الفخم والأصالة الفاخرة واشتهرت بالتألق في موسم الأعياد وفق أسلوب دافئ وبهجة لا مثيل لهما. عش رحلة تذوق فريدة من نوعها وتناول العديد من الأطباق الشهية التي أعدت خصيصا للذواقة على اختلافهم بلمسات مميزة وأجواء احتفالية أسطورية في مطاعمنا المتعددة، حيث يستقبلكم مطعم الحمراء ببوفيه عامر من الأطباق العالمية التي اعدها فريق الطهاة لتأخذكم بجولة الى أركان العالم الأربعة من خلال تقديم أطباق غنية من أشهر مختارات المطابخ العالمية والكويتية ومحطات الطهي المتنوعة.



وبمناسبة الأعياد أطلقت فنادق سانت ريجيس - شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت باقة من العروض الخاصة للإقامة والتمتع بالعديد من المزايا الحصرية من خلال مجموعة الخدمات الفاخرة لبداية العام الجديد، متمنين للجميع عاما سعيدا ملؤه الخير.