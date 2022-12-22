

بقلم:صباح النصر





أومن بأن الإخلاص في كل شيء يكون حليفه الفوز والنجاح، فحينما يخلص الإنسان في المهام المطلوبة منه سيكون في نهاية الأمر قد أدى مهمته بنجاح تام، ولكن إذا ما صاحب هذا الإخلاص حب وتفان وجد واجتهاد تكون النتيجة نجاحا وثقة مستحقة واحتراما ومحبة من الجميع، ولعل هذا هو السر وراء الفوز الذي حققته قائمة «المؤسسون» لإدارة نادي الألعاب الشتوية بقيادة فهيد العجمي، هذا القيادي المخلص لكيان النادي والذي لا يتردد لحظة واحدة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تألق النادي.



فازت قائمة «المؤسسون» عن طريق التزكية، ولمن يتساءل كيف تحقق هذا الفوز، فسأجيب عنه بالبراهين والأدلة، طوال الفترة الماضية في ظل قيادة فهيد العجمي للنادي، استطاع النادي تحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية العالمية، وجعلت رياضة الهوكي على قائمة الألعاب الرياضية الأكثر تفضيلا لأبناء الكويت، وسأعود بالتاريخ إلى الوراء وأتذكر فهيد العجمي وهو لاعب بالنادي وهذا ما يجعل قيادته للنادي مميزة للغاية، فإدارته لم تقف عند حدود الشؤون الإدارية فقط، بل امتدت إلى أكثر من ذلك، فبات مصدر قوة لجميع المنتمين للنادي سواء من لاعبين أوعاملين، الجميع بات يشعر بأن النادي بمنزلة بيته الذي يجب الحفاظ عليه والعمل على صنع إضافات مميزة له من خلال تحقيق البطولات، وجعل النادي على أتم الاستعداد في كل الأوقات لاستقبال البطولات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



ومؤخرا كان النادي مع بطولة دولية فريدة من نوعها ومميزة للغاية حيث أقيمت بطولة دولية ضمت أكثر من 150 لاعبة من مختلف أنحاء العالم، وكان التنظيم أكثر من رائع بشهادة الجميع، هذا إلى جانب أن النادي يعمل باستمرار على التشجيع لممارسة رياضة الهوكي، ومن هذا المنطلق قدم العديد من العروض للأطفال والشباب حتى يتيح أمامهم ممارسة تلك الرياضة دون أي عراقيل.



وفي الختام أبارك لأعضاء قائمة «المؤسسون»، ولكن سأهنئ أنفسنا، وسأقول مبارك لكيان نادي الألعاب الشتوية والذي حظيت إدارته بمثل تلك الشخصيات المخلصة والمبدعة.