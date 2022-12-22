عقد قسم تكنولوجيا الميكانيكا للقوى والتبريد بكلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعا لجهات سوق العمل ذات العلاقة، بهدف تنمية مهارات مخرجات القسم وتهيئتهم بشكل أفضل للانخراط في سوق العمل، فضلا عن مناقشة بعض المقترحات التي تعود بالنفع على هذه المخرجات وبحث سبل التعاون ما بين هذه الجهات والكلية.



وأفاد رئيس القسم د.عبدالرحمن المطيري بأن هذا الاجتماع تم تنظيمه للاطلاع على آخر تطورات سوق العمل ومواكبتها، بجانب الوقوف على معرفة مدى تحقيق ما تم إدراجه من أهداف في الاجتماعات التي عقدت في الأعوام السابقة، مع الأخذ بالاعتبار آراء الجهات المختصة بشأن البرامج المقدمة لزيادة كفاءتها من خلال استبانات تم وضعها في التقرير النهائي للعمل بها وتطويرها وتطبيقها، كما أن عقد مثل هذه الاجتماعات يعتبر أحد متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي.