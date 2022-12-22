أعلنت وكيلة وزارة المواصلات م.خلود الشهاب عن توقيع عقد خاص بقطاع البريد للتخليص والإفراج الجمركي المسبق وكذلك للنقل والفرز والتوزيع للبريد الممتاز والطرود والرزم البريدية، وتوصيلها للمنازل مقابل أسعار رمزية يتم تحصيلها من قبل العملاء ومجانا عند تسلمها من مكاتب البريد، حيث سيبدأ العمل بما تم الاتفاق عليه في العقد بداية شهر فبراير 2023.



وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي أن توقيع هذا العقد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للعملاء كتوصيل وتسلم «البعائث» البريدية إلى محل الإقامة وكذلك تسلم «البعائث» وترحيلها وتصديرها إلى بلد المورد، مشيرة إلى أن جميع هذه الخدمات المذكورة سوف تقدم مقابل سعر رمزي يتم تحصيله من قبل العملاء لصالح خزينة الوزارة.



وأضافت الشهاب انه سيتم استحداث موقع على شبكة الانترنت لتتبع «البعائث» البريدية أولا بأول وكذلك استحداث خدمة تتبع البعائث البريدية عبر الهواتف الذكية.