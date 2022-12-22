أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة متظاهر شاب حكم عليه بالإعدام في مطلع نوفمبر الماضي بعد اعتقاله بسبب مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب ما كشف موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.



وبحسب القضاء الإيراني، فإن الشاب ماهان صدرات من بين 11 شخصا حكم عليهم بالإعدام لأحداث على صلة بحركة الاحتجاجات التي تهز البلد منذ اكثر من 3 أشهر.



وأدين الشاب العشريني ماهان صدرات بتهمة الحرابة في الثالث من نوفمبر الماضي، بعدما أشهر سكينا، مثيرا الخوف ومقوضا الأمن حوله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».



ونفى الشاب أن يكون قد أشهر سكينا لكنه أقر بأنه أضرم النيران في دراجة نارية، وفق «إرنا».



وعلق قرار إعدامه الأسبوع الماضي.



وأفاد موقع «ميزان أونلاين» بالقول «بناء على بينات وإثباتات جديدة في قضية ماهان صدرات مرني، اعتبر طلب محاكمة المتهم محاكمة جديدة متوافقا مع القانون. وأحيلت القضية إلى المحكمة لمحاكمة جديدة من دون مزيد من التفاصيل.



وأوضح الموقع التابع للسلطة القضائية أنه «لم يصدر بعد أي حكم نهائي» في حق الطبيب حميد قره حسنلو، ملمحا إلى أنه لم يحكم عليه بعد بالإعدام، بعدما كانت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية قد أوردت الأربعاء أنه «تم إلغاء حكم الإعدام في حق قره حسنلو».



وكانت منظمة العفو الدولية التي أبلغت أيضا عن صدور حكم إعدام في حق الطبيب قد كشفت عن أن حميد قره حسنلو وزوجته كانا متوجهين إلى مراسم تشييع أحد المتظاهرين عندما «علقا في فوضى» اعتداء قاتل أودى بحياة أحد عناصر الباسيج.