قضت محكمة ألمانية في مدينة نورنبرغ بسجن عضوين في شبكة لأعمال الاحتيال لمدة أربعة أعوام ونصف العام لكل منهما.



وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الرجلين (28 و31 عاما) كانا جزءا من عصابة احتيال تعمل على المستوى الدولي احتالت على عشرات المستثمرين وتحصلت منهم على ما لا يقل عن 23 مليون يورو.



وكان المتهمان اعترفا بالاتهامات الموجهة من الادعاء العام في بداية المحاكمة.



من جانبها، ذكرت متحدثة باسم المحكمة أن الحكم الصادر لا يعد ساري المفعول بعد.



وإلى أن تم إلقاء القبض عليهما، ظل الرجلان يعملان في العاصمة البلغارية صوفيا كجزء من شبكة كانت تحتال على مستثمرين بشكل منظم عبر منصات إلكترونية تعمل بشكل احترافي وعبر الهاتف.



وكان جزء من المجني عليهم يدفعون ما تطلبه الشبكة، أملا في الحصول على عوائد كبيرة تتألف من ستة أرقام لكنهم لم يحصلوا على شيء منها.



وحتى الآن لم يتمكن المحققون من تحديد كل المدبرين في عصابة الاحتيال.



وأدانت المحكمة المتهم (28 عاما) بالاحتيال التجاري بأسلوب العصابات في 472 واقعة، وسيتم مصادرة أموال بقيمة 162 ألف و200 يورو منه، فيما أدانت المحكمة المتهم الآخر بالاحتيال التجاري بأسلوب العصابات في 892 واقعة، وأمرت بمصادرة أموال بقيمة 368 ألف و300 يورو منه.