

أعلنت المخضرمة الاميركية فينوس وليامز (42 عاما) أنها ستشارك ببطاقة دعوة في كل من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الاربع الكبرى، ودورة أوكلاند في مطلع 2023.



وخاضت فينوس، المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى، آخر مباراة لها في منافسات الزوجي مع شقيقتها سيرينا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر الفائت.



ستشارك في منافسات الفردي في دورة أوكلاند قبل أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 يناير، وستكون هذه المشاركة رقم 22 للاميركية في أولى البطولات الاربع الكبرى بعد بداياتها في ملبورن في 1998، علما أنها بلغت النهائي عامي 2003 و2013، خسرتهما ضد سيرينا.



وقالت في بيان «أنا متحمسة جدا للعودة الى ملبورن للمنافسة في أستراليا المفتوحة، أشارك فيها منذ أكثر من 20 عاما وأتطلع لتحقيق المزيد من الذكريات هذه المرة أيضا»، مضيفة أتطلع لخوض أول دورة في الموسم في أوكلاند حيث توجت باللقب في 2015.



لم تلعب المصنفة أولى عالميا سابقا الكثير من الدورات في السنوات الاخيرة وتراجع تصنيفها الى المركز 1007.