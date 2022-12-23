وافقت هيئة أسواق المال على مشروع الاندماج بطريقة الضم بين كل من شركة «الصفاة للاستثمار» وشركة «كاب كورب» والذي يشمل خطة إستراتيجية شاملة ستتحول من خلاله «الصفاة» إلى كيان أكبر.



وجاءت موافقة «الهيئة» شريطة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، واتباع الإجراءات اللازمة بخصوص تنفيذ عمليات الاندماج الواردة في الملحق رقم 1 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

وكان جهاز حماية المنافسة قد وافق أخيرا على الاندماج بين الشركتين عبر آلية ضم الأولى للثانية، بعد التأكد من عدم وجود تأثير للتركز الناتج من الاندماج على المنافسة، فيما ينتظر أن يمضي الفريق المعني بالعملية في اتخاذ الخطوات اللازمة في شأن إنجازها خلال الفترة المقبلة.



واعتمد مجلس إدارة «الصفاة» خلال اجتماع سابق برئاسة عبدالله حمد التركيت تقرير مقوم الأصول إلى جانب رأي مستشار الاستثمار بخصوص التقييم والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة «كاب كورب للاستثمار» من أسهم رأسمال شركة «الصفاة للاستثمار» وفقا لعملية الاندماج المعتمدة من قبل الجهات الرقابية المعنية.

وحسب القراءة الأولية للمشروع ينتظر أن تؤدي عملية الاندماج لإيجاد كيان استثماري كبير هو «الصفاة للاستثمار» قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات بالفترة المقبلة في ظل توافر العديد من المعطيات الإيجابية، منها الملاءة المالية واستقرار سجل مساهميها وتوافر الدعم اللازم من قبل كبار الملاك، وسط توقعات بأن يكون للعملية انعكاسات واعدة على حقوق المساهمين.