بقلم: د.عبدالحكيم بن قديم



عندما تطأ قدمك مدينة الكويت تشعر بأنك بين أهلك ووطنك وتأسرك حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وبساطة التواصل بين جميع المسؤولين لإنجاح مهمتك الوطنية التي أتيت من أجلها.



كان لنا شرف المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 والذي يعتبر من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والدولي، لما تمثله الكويت من مكانة ثقافية وأدبية وتاريخية وما يربط الكويت واليمن خصوصا «حضرموت والمهرة وسقطرى» من علاقات تاريخية قديمة ووشائج قربى توثقت بعد الاحتلال الزندي لولاية البصرة في عام 1775م خلال الحرب العثمانية ـ الفارسية، حيث كانت البصرة في ذلك الوقت مركزا تجاريا مهما وترتب على احتلالها أن انتقلت الحركة التجارية الخارجية إلى الكويت، ونقلت شركة الهند الشرقية مكاتبها ومخازنها وموظفيها وسفنها إلى الكويت، فأصبحت الكويت سوق تلك المنطقة وبدأت الهجرة الضخمة إليها باعتبارها مركزا تجاريا نشطا جديدا في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي جعل لها مكانة بارزة بين إمارات الخليج.



عند هذا المنعطف التاريخي المهم كان لأبناء حضرموت والمهرة وسقطرى حضور تجاري وتبادل ثقافي كبير لما يجمع أبناء المنطقة الواحدة من عادات وتقاليد ساهمت بشكل كبير في خلق شراكات تجارية وتبادل تجاري لازال اثرها إلى يومنا هذا، ولازال أهلنا بالكويت الشقيق يتذكرون أسماء كثيرة كان لها دور كبير وحضور مهم في حياة المجتمع الكويتي ومنهم صنقور المهري الذي بنى مسجدا عام 1901م وأسماء كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.



الزائر اليوم لمدينة الكويت تأسره النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت والحياة المدنية والثقافية والحريات التي يتمتع بها المواطن الكويتي والمقيم واهتمام الدولة بالتاريخ الكويتي منذ نشأة الدولة وما قبلها، وتخصيص مركز بحوث ودراسات كويتي حكومي متخصص لجمع كل ما يتعلق بالموروث الثقافي من مبان قديمة ووثائق وأسواق شعبية وتخصيص قسم خاص ضمن مركز البحوث والدراسات الكويتية لصيانة الوثائق وحفضها بطرق حديثة وهذا يدعم وبشكل كبير الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية ويحفظها ويصونها.



الكويت تمثل واحة جميلة بسوقها الشعبي المباركية ومناطقها الجميلة السالمية وحولي وصباح السالم والفروانية والفحيحيل وسلوى وغيرها وأبراجها العالية علو الهامة الكويتية وصوتها العالي والمرتفع في كل المحافل الدولية مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، وبرها الجميل الذي يمثل مساحة واسعة لكل أبناء الكويت والمقيمين لقضاء أجمل الأوقات وأمتعها مع الأهل والأصدقاء والضيوف الزائرين لهذا البلد الطيب المعطاء.



* مدير عام الهيئة العامة للكتاب في حضرموت - رئيس فريق اليمن المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب بالدورة الـ 45