شريف حمدي



منذ بداية ديسمبر الجاري، وتشهد بورصة الكويت جنوحا لافتا للانخفاض على مستوى جميع المؤشرات خاصة مؤشر السوق الأول بعد ارتفاعات كبيرة في اكتوبر ونوفمبر الماضيين، وهي الفترة التي شهدت افصاحات البنوك والشركات عن النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث تشهد الفترة الحالية موجة تصحيح تظهر بجلاء من خلال التوسع في عمليات البيع لجني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية. ويبدو ان المتعاملين بمختلف شرائحهم يستعدون للعودة لعمليات الشراء في ظل تراجع اسعار كثير من الأسهم سواء القيادية او المتوسط والصغيرة، فضلا عن ان تعاملات الأسبوع المقبل ستكون الأخيرة في العام الحالي، وهي الفترة التي تشهد إعادة بناء المراكز الاستثمارية قبل الاقفالات السنوية.



وبنهايـــة التعامــلات الأسبوعية واصلت القيمة السوقية خسائرها بـ 902 مليون دينار بنسبة 1.9%، ليصل إجمالي القيمة إلى 46.2 مليار دينار انخفاضا من 47.1 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع تراجع لافت على مستوى السيولة المتدفقة للسوق، إذ بلغت المحصلة 141 مليون دينار بمتوسط يومي 28 مليون دينار وذلك انخفاضا من 225 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار الأسبوع الماضي، مع استمرار تركز السيولة في الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم «بيتك».



كما تراجعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الاسبوعية بنسبة 16%، بكميات 556 مليون سهم مقابل 662 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2% بتراجع 167 نقطة ليصل إلى 8009 نقاط من 8176 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.4% بخسائر 82 نقطة ليصل إلى 5571 نقطة من 5653 نقطة.



٭ انخفض المؤشر العام بنسبة 1.9% بخسائر 141 نقطة ليصل إلى 7209 نقاط انخفاضا من 7350 نقطة.



وفيما يتعلق بتعاملات الأجانب على الأسهم البنكية، كان التوجه بيعيا بشكل لافت من خلال تقليص نسب الملكية في 5 بنوك مع استقرار النسب في 5 بنوك أخرى، مع غياب عمليات الشراء على اي من الأسهم.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 21 ديسمبر الجاري تراجعت قيمة الملكيات إلى 3.85 مليارات دينار من نحو 4 مليارات دينار الأسبوع الماضي.



وتراجعت نسب الملكيات الاجنبية في أسهم بنوك الخليج وبنك الكويت الدولي KIB وبرقان وبوبيان، إضافة إلى بيتك، فيما استقرت في كل من الوطني والتجاري والأهلي والمتحد ووربة.