

ياسر العيلة



الجمهور الكويتي ومحبو الطرب والغناء الجميل على موعد مع أول حفل غنائي تحييه «مطربة مصر الأولى» أنغام في الكويت بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، يجمعها بـ «نبض الكويت» المطرب القدير نبيل شعيل، ويقام في قاعة «الأرينا» الاثنين المقبل الموافق 26 الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل اكثر من مفاجأة بمناسبة عودة أنغام مجددا للوقوف على المسرح، والتي وعدت جمهورها هي وبوشعيل بحفل قوي جدا.



ويأتي الحفل استكمالا لسلسلة حفلات مهرجان «ليلة عمر»، من إنتاج شركة «ليلة عمر»، وتنظيم شركة «باشا جروب»، وقد تم تجهيز المسرح بتقنيات حديثة على مستوى الصوت والاضاءة والديكور.



وأعلنت انغام عن سعادتها بالالتقاء مجددا بجمهورها بعد ازمتها الصحية الأخيرة، وخاصة ان العودة ستكون من الكويت وجمهورها العاشق للطرب، وأكدت أنها ستعوضهم عن تأجيل الحفل الذي كان من المقرر ان يقام 25 نوفمبر الماضي.



وكانت أنغام قامت بالنشر على حسابها الخاص بـ «إنستغرام» عن إحيائها أولى حفلاتها، وذلك في الكويت بعد أن كانت قد أعلنت تأجيلها بسبب أزمتها، ونشرت صورة لبوستر الحفل، وعلقت عليها: «جمهوري الحبيب في الكويت، لقاؤنا يتجدد يوم 26 ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن».



يذكر أن أنغام حرصت على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من دعمها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، قائلة: «زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا، شكرا على مشاعركم الصادقة، أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي، أنا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعا شر المرض، وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية».