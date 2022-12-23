بشار جاسم



الفنان الشاب علي الحسيني فنان يمتاز بتجسيد الأدوار المركبة والكاركترات الصعبة خصوصا بالمسرح الأكاديمي كما انه شارك بمسرح الطفل والدراما. الحسيني انضم مؤخرا الى قروب البلام من خلال مسرحية الحرب العالمية السادسة وسعيد بهذا التعاون.



وفي تصريح لـ«الأنباء» يقول: مسرحية الحرب العالمية السادسة تأليف تغريد الداود واخراج عبدالله البدر وبطولة قروب البلام على رأسهم الفنان الكبير حسن البلام واحمد العونان وزهرة عرفات وعبدالعزيز النصار ومحمد الرمضان وعبدالله البدر وخالد السجاري ونوف السلطان، وبلشنا في هذه المسرحية من خلال موسم الرياض وعرضنا ما يقارب الـ 18 عرضا ولله الحمد كل العروض فل، وطالبنا الجمهور بالتمديد لكن انشغالات الفنانين الفنية منعتهم من التمديد وحاليا ولله الحمد ايضا سيتم عرض مسرحية الحرب العالمية السادسة في دولة قطر بتاريخ 28/12 حتى تاريخ 8/1 وبعدها متجهون الى دبي لعرض نفس المسرحية.



وعن جديده بالتلفزيون، يقول الحسيني: انتهينا من تصوير مسلسل فراموش وسيعرض بإذن الله بشهر رمضان وهو من تأليف بدر الجزاف واخراج عيسى ذياب وبطولة كل قروب البلام بالاضافة الى مشاركة العديد من نجوم الكوميديا مثل أحمد المظفر ومحمد فايق وموسى كاظم وسلطان الفرج ومرام وغادة الزدجالي، وانا مستمتع جدا بالعمل مع قروب البلام لأني بالسابق كنت اشارك بمسرح الطفل والمسرح الاكاديمي وحاليا أعتبر مشاركتي مع قروب البلام شيئا جديدا معي وجمهورا مختلفا واستفدت من الاعمال ومن الفنانين أنفسهم وتعلمت منهم وعطوني دافعا خصوصا اني اشوف نفسي مو كوميدي لكن الفنانين كانوا لي معلمين وعطوني ثقة بنفسي وماخذين بيدي وشلون اقول الافيه ووين ومتى والعديد من الاساسيات في المسرح الكوميدي المحترم وهالأمور انا أعرفها لكني ما طبقتها على خشبة المسرح وامام الجمهور اللي حسيته متقبلني والخلطة اللي سويتها هي اني اخذت نوع المسرح الاكاديمي وضفته على قروب البلام والعكس صحيح مثل الكاركترات الجسدية والصعبة وهالشي انا شخصيا أحبه وأحب أضيفه على القروب وارجع واقول ان قروب البلام كلهم ما قصروا معاي والقادم اجمل.