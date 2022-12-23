أصدر نادي السالمية بيانا تعليقا على أحداث مباراة السماوي مع العربي وعلى قراءات حكم المواجهة عمار أشكناني.



وجاء في البيان: تعرض فريق كرة القدم في مباراته امام النادي العربي لاخطاء تحكيمية فادحة وتم توثيق العديد من تلك الاخطاء المؤثرة على نتيجة المباراة بشهادة جميع متابعي اللعبة وخبراء التحكيم بأنها اخطاء لا تعتبر تقديرية بل هي متعمدة وساهمت في خسارة الفريق نقطتين، واضاعت عمل الفريق طوال المباراة بقيامه بهذا التصرف الموجه في اللحظات الاخيرة من المباراة، ضاربا عرض الحائط باللوائح والقوانين حيث لا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها من هذا الحكم الضعيف فنيا بل تعرضنا سابقا لحالات مشابهة من هذا الشخص في العديد من المباريات.



وتؤكد إدارة نادي السالمية على مسؤولية اتحاد كرة القدم أولا ولجنة الحكام ثانيا فيما يحدث من تجاوزات وان عليهم مسؤولية اخلاقية قبل اي شيء بالتحقيق مع حكم المباراة وايقافه وعدم اسناد اي مباراة لهذا الحكم يكون نادينا طرفا فيها لهذا الموسم ولبقية المواسم القادمة وكذلك بالكشف عن محادثة غرفة «VAR» مع الحكم بعد احتسابه ركلة الجزاء ضد فريقنا في الدقائق الأخيرة.