مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم



انفرد فريق الشباب بصدارة فرق دوري زين للدرجة الاولى بفوزه مساء امس على ضيفه فريق الصليبخات 3-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، وبهذه النتيجة ارتقى الشباب للنقطة 17 في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد الصليبخات عند 5 نقاط. سجل للفائز مامي ساهر وعمر ويد وعمر بوحمد، فيما سجل للصليبخات اوبي ووليد الشمري.



وعلى ستاد ناصر العصيمي تعادل خيطان وضيفه اليرموك 1-1، وبذلك ارتفع رصيد اليرموك الى 15 نقطة في المركز الثاني، وخيطان الى النقطة 10 في المركز الثالث. تقدم اصحاب الارض بهدف محمد عبيد، وادرك التعادل لليرموك محمد العطار.