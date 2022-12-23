غادر وفد نادي الطموح الرياضي إلى سلطنة عُمان للمشاركة في ملتقى عمان الدولي لألعاب القوى الذي تنظمه اللجنة البارالمبية العمانية تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية خلال الفترة من 21 الى 26 الجاري.



وقالت رئيسة مجلس إدارة نادي الطموح ورئيسة الوفد رحاب بورسلي إن هذه المشاركة التي جاءت بدعوة من اللجنة البارالمبية العمانية تعد نقلة نوعية في مشاركات ألعاب القوى لنادي الطموح، وتمثل فرصة للاحتكاك بالمستويات العالمية من خلال مشاركة 8 أندية تمثل 6 دول تضم نخبة من أبطال العالم والعرب البارالمبيين في ألعاب القوى، بالإضافة إلى لاعبي سلطنة عُمان. وأضافت أن هذا الملتقى سيمنح لاعبينا فرصة تسجيل واعتماد أرقامهم في التصنيف البارالمبي الدولي، مشيرة الى أن نادي الطموح سيشارك بـ 5 لاعبين ولاعبات في سباقات السرعة 100م و200م.



وأوضحت بورسلي انه سيتم على هامش الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين نادي الطموح واللجنة البارالمبية العمانية في إطار سياسة النادي لتعزيز جسور التعاون المشترك مع كل اللجان والتنظيمات الرياضية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.



من جانبها، قالت حنان الزايد مساعد المدير الرياضي بنادي الطموح: إن لاعبينا استعدوا جيدا من خلال برامج تدريبية ومعسكرات مكثفة يتخللها عدد من المشاركات المحلية والخارجية.