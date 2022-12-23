هادي العنزي



يلتقي فريق سيدات نادي التضامن نظيره سيدات نادي الفتاة في الـ 6 مساء غد السبت، على صالة نادي الكويت، في قمة الجولة السابعة لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، وتسبقهما مواجهة تجمع سيدات الكويت مع نادي فتيات العيون.

يتصدر «الفتاة» ترتيب الدوري بـ 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن سيدات التضامن، ومن شأن مواجهة الغد أن تحسم صدارة الترتيب قبل انتهاء الدور الأول للبطولة بجولتين، وسبق للفريقين أن التقيا مرتين، حيث فاز «الفتاة» 5-1 ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما ثأرت سيدات التضامن بالفوز 4-2 في الجولة الرابعة.



وبحسب نظام البطولة، يلتقي الفريق صاحب المركز الأول مع الرابع، فيما يواجه الثاني صاحب المركز الثالث في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المزمعة إقامتها 4 فبراير المقبل.