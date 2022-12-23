شهدت الجولة الثانية لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس، التي أقيمت مساء أمس الأول على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، منافسات مثيرة في أغلب مبارياتها الـ 11 بمشاركة أفضل 23 لاعبا من المصنفين العرب.



وجادت مواجهة المصري أكرم السلالي ونظيره التونسي اسكندر المنصوري ضمن المجموعة الأولى، بكل فنون اللعبة، وظفر المنصوري بالمجموعة الأولى 6-1، وعاد السلالي لينتزع المجموعة الثانية 6-3، ليذهب اللاعبان إلى مجموعة فاصلة، تناوبا على تبادل الفوز بأشواطها لأكثر من ساعة، لكن الأفضلية دانت في النهاية إلى السلالي الذي تمكن من حسمها لمصلحته 7-6.

ويتأهل الفائزان بالمركزين الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي على أن يواجه الأول من كل مجموعة صاحب المركز الثاني، لحجز مقعد في الدور نصف النهائي.

وفي باقي المواجهات، تغلب المغربي ياسين الدليمي على البحريني فارس عبدالكريم ضمن المجموعة الأولى، وخسر الكويتي بدر العبدالله من الاردني موسى القطب ضمن المجموعة الثانية، فيما فاز المصنف الثالث اللبناني بنجامين حسن على السعودي عمار الحقباني، والمصري محمد صفوت على الجزائري توفيق سهتالي ضمن ذات المجموعة.



من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس وأمين الصندوق علي الديحاني بالمستويات الفنية العالية التي يقدمها أبطال العرب بالبطولة، وقال: «كشفت البطولة عن تطور ملحوظ في المستوى الفني للعديد من اللاعبين، وهذا يدل على اهتمام الاتحادات العربية باللعبة، والحرص على تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين».