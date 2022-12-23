بدأ الاتحاد الرياضي المدرسي في اتخاذ خطوات جادة لانطلاق دوري المدارس للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بالتعاون مع اتحاد كرة القدم بتفعيل اتفاقية شراكة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد صياغتها بين اللجنة الفنية للاتحاد المدرسي برئاسة المدرب الوطني أنور بوطيبان واللجنة الفنية في اتحاد الكرة، وبجانب دوري المدارس ستكون هناك أكاديمية الأزرق التي تخدم استراتيجية اتحاد الكرة واستراتيجية الاتحاد المدرسي والتي تهدف إلى بناء قاعدة من اللاعبين الموهوبين يكونون نواة للمنتخبات الوطنية في كل المراحل السنية.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد أن التعاون مع اتحاد كرة القدم يأتي لتنفيذ بعض الأنشطة التي تساهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وأيضا المدربين والأجهزة الإدارية ويخلق أجواء تنافسية بين جميع اللاعبين بعدما تم تأهيلهم خلال الفترة الماضية.