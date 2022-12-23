افتتح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة والأعضــاء والرئيـــس التنفيـــذي لشــــركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية غانم الغنيمان مركز التسوق الجديد في منطقة فهد الأحمد، وذلك بحضور عدد من السفراء والديبلوماسيين، منهم سفيرة أستراليا، وسفير الجمهورية التونسية، ومستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية إيطاليا، ونائب رئيس البعثة في سفارة مملكة إسبانيا.



ويعتبر هذا المنفذ الثاني استكمالا لنجاح منفذ بيع اليرموك، وقد تم تصميمه بطريقة عصرية، ويتم عرض منتجات الشركة بتشكيلتها الواسعة والمتنوعة بما فيها المخبوزات الطازجة ليقدم للعملاء تجربة تذوق مختلفة.