تستعد جمعية النجاة الخيرية لإطلاق عدد من المشاريع المتنوعة داخل الكويت في 2023 تستفيد منها الأسر المتعففة وذلك في إطار حرصها على توطين العمل الخيري.



وقال مدير إدارة المساعدات في «النجاة الخيرية» محمد الخالدي إن الجمعية تحرص من خلال هذه المشاريع على سد الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة، مشيرا الى أن هذه المشاريع «إيجار السكن» وتتم من خلاله المساهمة في سداد الإيجار بمساعدة تبدأ من 150 دينارا شهريا، وذلك بعد دراسة الحالات المتقدمة واختيار الأسر المستحقة منها. وأضاف: لدينا مشروع «المساعدات المالية» ونقدم من خلاله مساعدات تبدأ بـ 120 دينارا شهريا للأسر ضعيفة الدخل، ويمكن للمتبرع كفالة أسرة لمدة عام أو المساهمة بمبلغ مقطوع. وفيما يتعلق بالمساعدات الغذائية، أوضح أن الجمعية تقدم بطاقات مواد غذائية للأسر المتعففة قيمتها 50 دينارا شهريا.