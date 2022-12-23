أعلنت شركة زين عن شراكتها الاستراتيجية مع مسابقة الرسم للطلبة بعنوان «الكويت، سنوات من الآن» التي نظمتها صحيفة كويت تايمز بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من 80 مدرسة عامة وخاصة ومدارس الاحتياجات الخاصة، والذين أظهروا من خلالها إبداعاتهم ومواهبهم الفنية ورؤيتهم لمستقبل الكويت المستدام.



وشاركت «زين» في حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة الذي أقيم في مطبعة صحيفة كويت تايمز بمنطقة الشويخ، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير التسويق والإعلان في كويت تايمز طالب كنجو، بالإضافة إلى الطلبة والطالبات المشاركين وعائلاتهم.

ودأبت «زين» على دعم هذه المبادرة المجتمعية المميزة على مدار السنوات العشر الماضية حرصا منها على تشجيع مختلف الجهود التي تهدف إلى تنمية وصقل مهارات الشباب والأطفال في شتى المجالات، ومنها المجالات الفنية والثقافية والأدبية، حيث سعت الشركة من خلال مشاركتها إلى توفير بيئة إبداعية لطلبة وطالبات المدارس لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتنمية هواياتهم الفنية التي تشبع شغفهم وطموحاتهم.



وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من مجموعة كبيرة من طلبة وطالبات المدارس من مختلف الفئات العمرية، والذين مثلوا المدارس الحكومية والخاصة ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع أنحاء الكويت، وارتكزت الرسومات حول مستقبل الكويت المستدام، بحيث أظهروا مواهبهم وإبداعاتهم الفنية عبر لوحاتهم وعكسوا من خلالها في نفس الوقت رؤيتهم الخاصة لكويت الغد، وقد تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بجوائز قيمة.



وأكدت «زين» أن دعمها لمثل هذه الفعاليات التربوية ذات الطابع الفني يأتي في إطار حرصها على دعم ومساندة الأعمال الإبداعية وتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال والشباب، حيث تؤمن الشركة بأن التعليم هو البوابة الرئيسية لتنمية المجتمعات، ومن هذا المنطلق فقد أخذت على عاتقها دعم مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه التعليم والفن في تعزيز النسيج الاجتماعي.



وتهتم «زين» بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير، حيث لن تدخر الشركة جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتسهم في رفعة الوطن.