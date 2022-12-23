نظم بنك بوبيان بالتعاون مع «IPMO Advisory MENA»، شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع بشكل فعال لموظفي إدارة المشاريع، والتي تطرقت إلى مجموعة من الموضوعات المهمة التي تؤدي بدورها إلى تحسين جودة المشاريع وتعزيز القدرة على توقع المخاطر ومواجهتها ووضع الخطط لتحسين القدرة على التطوير المؤسسي في زمن قياسي.



وفي هذا السياق، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد إن البرنامج الذي يأتي تحت مظلة Boubyan Business School إنما يبرهن على حرص إدارة بنك بوبيان على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء مما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي والتطوير المؤسسي.



وأضاف: «نؤكد دائما حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية، كما لا نألو جهدا في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية والشهادات العالمية المعتمدة لهم انطلاقا من إحدى قيم البنك الرئيسية ألا وهي الاهتمام بالموظفين».

وحول البرنامج، أوضح الحماد أنه ومن خلال هذا البرنامج التدريبي والشهادة الدولية اكتسب موظفونا في قسم إدارة المشاريع مهارات متقدمة في كيفية إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع حتى يتمكنوا من تطبيق نهج منظم لتحسين القدرة على التطوير المؤسسي في زمن قياسي وغيرها من المحاور التي تحقق الثقافة العلمية والفكرية لإدارة المشاريع على أسس علمية والقائمة ايضا على خطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز آليات السوق وخضوع العمل إلى قواعد ومقاييس سليمة إلى حد كبير.

من جانبه، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير، عبدالوهاب الخبيزي: «نسعى دائما كفريق واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائما على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في جميع القطاعات والأقسام».