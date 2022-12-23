

أكد عدد من المشاركين والعارضين الممثلين بشركات وطنية في معرض البناء (بيتك) أهمية الحدث في استحداث مجموعة متكاملة من المنتجات المصنعة بأحدث الطرق العلمية والتقنية الحديثة والخدمات المتطورة للمواطنين والمستثمرين تحت سقف واحد وصولا لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة والتطورات الصناعية.



وأجرت شركة معرض الكويت الدولي لقاءات متفرقة مع عدد من المشاركين والرعاة لمعرض البناء (بيتك) المقام على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، والذي يختتم فعالياته غدا (السبت)، لافتين إلى أن المعرض يعد فرصة لتقديم أفضل العروض المنافسة، فضلا عن وضع الحلول المناسبة من خلال عقد الورش المصاحبة للمعرض.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة (برافو هومز) للمقاولات م.عبدالله الموسوي أهمية معارض البناء المتخصصة في دفع مسيرة التطور والنمو في قطاع البناء الكويتي عبر عرض أحدث المنتجات والتقنيات أمام الجمهور وتعزيز المشاركة في السوق المحلي.



وقال إن الشركة تسعى إلى تحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز التواجد في قطاع الانشاءات الكويتية وذلك بالتركيز على قطاع المقاولات والبناء، بالإضافة الى تحقيق السرعة والانجاز والدقة في المشاريع والالتزام بمعايير الجودة العالية والمحافظة على ارضاء جميع العملاء والاختيار الدقيق لفرق العمل.



من جانبه، قال مدير ادارة التسويق بشركة (الصناعات الوطنية) م. طواري المنفي إن المعارض استطاعت على مدى سنوات طويلة ان تؤكد الدور المهم من خلال دعم قطاع الانشاء والبناء في البلاد باعتبارها تجمعا للمختصين في هذا المجال سواء من القطاع الحكومي والخاص.



وقال ان مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا المجال ومنها (الصناعات الوطنية) جعلت من المعارض حدثا وطنيا سنويا يعنى بدعم الصناعة المحلية والمنتج الكويتي.

على الصعيد ذاته، قال المدير العام لشركة (مجموعة اي ال سي العالمية) للتجارة العامة والمقاولات م. محمد عرفان إن الشركة تسعى من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية المهمة في تقديم أفضل الحلول المبتكرة للراغبين في عمليات البناء وفتح المجال أمام شركات القطاع للالتقاء وتبادل المعلومات والتقنيات والأفكار الحديثة.



وذكر أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها الى تقديم خدمات البناء والتشطيب على المفتاح والبناء والاضافات بدقة عالية وبمعايير هندسية طبقا لقوانين الكويت، لافتا إلى أن الشركة تقدم خصومات بجانب خدماتنا المميزة من عمل جميع المخططات والرخص مجانا وتصميم الواجهات.



كما أكد مدير المبيعات في شركة (أسيكو المجموعة) يوسف العبيدان استمرار الشركة في سعيها نحو دفع عجلة التطوير العمراني والإسكاني وتعزيز التنمية المستدامة للبيئة المبنية في المدن الجديدة وذلك من خلال دورها التنموي كشركة كويتية تقدم حلول بناء هندسية متكاملة ومنتجات مواد انشائية عالية الجودة وبصناعة وطنية.



وقال إن الشركة لديها خبرات أكثر من ثلاثة عقود وذلك عبر قطاعاتها الستة (الصناعية - الإنشائية - الاسمنت - البيوت - العقارية واللوجستية)، ما يجعل أسيكو المجموعة محطة واحدة شاملة تلبي كل الاحتياجات لجميع أنواع المشاريع لاسيما مشاريع السكن الخاص، علما أن أسيكو للإنشاءات لقطاع المقاولات مصنفة درجة أولى في الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



من جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة العطاوي للتجارة العامة والمقاولات صالح العطاوي إن الشركة تأسست عام 1998 وهي شركة عريقة بما يملكها مؤسسوها من خبرة وإمكانات (فنية وادارية) عريقة في تنفيذ المقاولات وتنفيذ المشاريع الإنشائية المتنوعة، مما يؤهلها للوثوب بخطوات واسعة الى مصاف شركات المقاولات العريقة خلال فترة وجيزة.

وبين أن الشركة قامت بتنفيذ عدة مشاريع متميزة بكفاءة عالية واقتدار، مما أعطى ثقة للشركات والوزارات وجهات الاشراف المختلفة نظرا للأداء المتميز والانجاز في مواعيدها المقررة.



كما قال مدير المبيعات في شركة (دخيل الجسار) للصناعات الكهربائية عدنان فطوم إن الشركة لدى العديد من المنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية في مجال الكهرباء والانارة لتلبية احتياجات ورغبات عملائها الكرام، مؤكدا أننا نقوم من خلال مشاركتنا بتقديم حلول جديدة ونسعى بشكل مستمر الى التواصل مباشرة مع العملاء.

وأضاف أن الشركة تقدم مجموعة جديدة من مراوح التهوية وعلب الحديد «داجكو» إحدى العلامات التجارية التي تمتلها شركة الجسار والتصاميم الجديدة من البلاكات والعديد من منتجات الانارات الخارجية فضلا عن تقديم الخصومات في المعرض.



على الصعيد ذاته، قال مدير المبيعات في شركة (هيدروتك) الهندسية خضر عكاري إن الشركة حريصة على المشاركة في المعارض التي يقيمها معرض الكويت الدولي نظرا لخبراتها الطويلة وخدماتها الرائدة التي تقدمها للجميع، مؤكدا أهمية التواجد في هذا الحدث لعرض منتجاتنا وخدماتنا للجميع وبحلول مبتكرة.

وأضاف عكاري «يسرنا التواجد في هذا الحدث الذي لم تنقطع مشاركتنا فيه حيث دائما نكون في الطليعة وإن الشركة دائما كانت سباقة وحريصة لإرضاء زبائنها وتقديم جميع النصائح وكل ما هو جديد في المجال الهندسية».