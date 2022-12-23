القاهرة - ناهد إمام



اختتم الأسبوع الكويتي الـ13 في مصر فعالياته أول من امس، والذي عقد خلال الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، تحت شعار «الكويت في مصر»، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة وجهة كويتية ومصرية.



وشهد اليوم الثالث والأخير من فعاليات الأسبوع جولة لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بأجنحة المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر للتعرف على النتائج المحققة خلال انعقاده، حيث رافقه رئيس مجموعة الجابرية للمعارض ومنسق عام الأسبوع أحمد إسماعيل بهبهاني.



وقام فودة بزيارة لجناح «الأنباء» الراعي الإعلامي للمعرض، وأكد أن الكويت في القلب، وذات معزة كبيرة في مصر، مشيرا إلى تواجده ضمن القوات التي اشتركت في حرب تحرير الكويت، حيث كانت مصر من المؤمنين بقضية الكويت وتحريرها وعودة الحق لأهله والوقوف بجانب الشعب الكويتي.



كما تفقد محافظ جنوب سيناء جميع الأجنحة المشاركة في فعاليات المعرض المصاحب للأسبوع الكويتي في مصر، ومن ضمنها الجناح الخاص بالمشغولات اليدوية ومنتجات سانت كاترين بجنوب سيناء، مشيدا بالمعروضات، ومؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والكويت.



وفي ختام حديثه، أعرب فودة عن سعادته بما توصلت إليه الكويت من تقدم وتطور ونماء، مشيرا إلى أن الأسبوع الكويتي في مصر يعد داعما للعلاقات المشتركة خاصة الاقتصادية وتحقيق المزيد من الاستثمارات المشتركة، ومؤكدا على أن جنوب سيناء مفتوحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين، حيث يسودها الأمن والأمان وتتوافر الفرص المتعددة للاستثمار.العمل الإنساني



من جانبها، قالت مديرة المكتب الكويتي للمشاريع الخيرية، التابع لبيت الزكاة الكويتي سارة المطيري، ان هناك مشاركة بصورة مستمرة للمكتب بالمعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع الكويتي في مصر، مشيرة إلى أن المكتب يهدف من خلال المشاركة في الأسبوع الكويتي إلى إبراز دور الكويت في العمل الإنساني، حيث يوجد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف الكويتية ونظيرتها في مصر لإقامة المشاريع الخيرية التي تخدم فئة كبيرة من المحتاجين والأسر الفقيرة.



وبسؤالها عن خطة المكتب الكويتي للمشاريع الخيرية خلال الفترة المقبلة، قالت المطيري ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع الخيرية، موضحة أن التركيز سيكون على جانبين هما الجانب التعليمي والصحي نتيجة ارتفاع تكاليف هذه القطاعات، وفي المقابل يكون العائد المحقق منهما على المدى البعيد.



وأشارت المطيري إلى أن الخطة المقبلة تتضمن أيضا مشروعات تنموية مثل بناء شبكات صرف صحي وتأسيس شبكات مياه نظيفة في محافظتي الأقصر وأسوان، كما ستكون هناك مشروعات تنموية تتمثل في توفير مراكب صيد للأسر الأكثر احتياجا وذلك خلال الربع الأول من 2023.



وقالت ان المكتب في مواصلة لاستكمال العديد من المشاريع قيد التنفيذ مثل المساجد وغيرها، سلم مؤخرا 21 منزلا لأهالي محافظة المنيا بصعيد مصر في إطار مشروع التعاون الخيري الذي يستهدف إعادة إعمار المنازل وإعمار القرى الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع مدير المشروعات بجمعية النجاة الخيرية في الكويت.



وفي ختام حديثها، أكدت المطيري على استمرار المكتب الكويتي في مواصلة مسيرته الإنسانية والخيرية في جمهورية مصر العربية، وأن مثل هذه الأعمال تعمل على توطيد العلاقات الكويتية المصرية، والتي تعد علامة مضيئة للتعاون والتنسيق في المنطقة العربية.



الجدير بالذكر، أن اليوم الأخير من فعاليات من الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر شهد تواجد كل من: وزير الإعلام السابق في سلطنة عمان د.عبد المنعم الحسني، والملحقة الإعلامية بسفارة سلطنة عمان في القاهرة حنان فوزي، ونصرة صالح من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة لرئاسة الجمهورية وإبراهيم مرزوق من مجموعة الجابرية للمعارض.