مرّ عام 2022 تحت علامة مقاومة أوكرانيا البطولية ضد العدوان الروسي الشامل، فخلال الأشهر الـ 9 الماضية، قامت روسيا بأكثر من 16 ألف هجوم صاروخي استهدف المواقع المدنية في 97% من الحالات.



وبدأت الجهات المختصة في أوكرانيا تحقيقاً في 50448 جريمة حرب وعدوان ارتكبت منذ 24 فبراير، ولا تزال روسيا تقصف محطات الطاقة الأوكرانية ليحرموا المدنيين من الكهرباء والماء والتدفئة في فترة الشتاء.



ونتيجة لهذه الأعمال العدوانية، تم استبعاد روسيا من أكثر من 24 منظمة دولية وغيرها من هيئات التعاون متعدد الأطراف، أيضا اعتمد الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الأوروبية قرارا يصنف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهذا يقودها الى العزل الدولي، لكن لابد أن ينتصر النور على الظلام، خصوصا أن أغلبية دول العالم، بما فيها الكويت الصديقة، تدعم أوكرانيا في حربها للتحرير، يسرني أن أوجه كلمات الشكر والتقدير إلى أصدقائنا على المساعدة والمساهمة المستمرتين بنصرة الحق.



وفي عام 2023، تحتفل أوكرانيا والكويت بالذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا الصديقين، إنها مناسبة مهمة ورمزية جدا بالنسبة إلينا، لذلك اقترحنا برنامج الفعاليات المميزة تكريما لإنجازات التعاون المشترك المثمر، فخلال الفترة 15-16 يناير 2023 ستقدم سفارة أوكرانيا كتابا تذكاريا عن مدرب كرة القدم الأوكراني فاليري لوبانوفسكي، الذي عمل في الكويت في 1994-1996، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوكرانيين والكويتيين.



وفي 9 فبراير المقبل، ستنظم السفارة حفلا موسيقيا في مركز اليرموك الثقافي، يقدمه عازف البيانو الشهير إيفغين خمارا الذي شارك في فعاليات السفارة خلال أسبوع الثقافة الأوكرانية في الكويت في 2020 و2022. كما من المتوقع نشر القصص القصيرة الكويتية المترجمة إلى اللغة الأوكرانية، وهو مشروع السفارة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويهدف إلى مد جسور الصداقة بين أوكرانيا والكويت الصديقة، إضافة إلى المزيد من المشاريع الرائعة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.



ونؤكد دائما أن أوكرانيا ستبقى مستعدة لأي تحديات في طريقها للانتصار وإعادة سلامة أراضيها، ونوجه شكرنا الجزيل إلى جميع شركائنا على الدعم العملي والمعنوي.





