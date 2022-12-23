التقى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي قنصل قيرغيزيا لدى الكويت عمر بيك غباروف والوفد المرافق له.



وتتطرق اللقاء للتعاون الثنائي في مجال الأيدي العاملة، مؤكدا دور الهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم.



وأوضح العازمي أن الكويت تستقطب العمالة وفقا للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتبذل الهيئة جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود بالنفع على العمالة والبلدان المرسلة لها، مشيرا إلى الحرص على تعزيز العلاقات الطيبة واستمرارها.



بدوره، أبدى قنصل قيرغيزيا لدى الكويت عمر بيك غباروف عن شكره للكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، متمنيا أن تكون بداية للتعاون وتبادل الخبرات مع الطرفين في نواح مختلفة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.



حضر اللقاء إلى جانب مدير عام الهيئة كل من مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي والباحث في العلوم السياسية خالد الصباح والمترجم أحمد الزيد.